La número dos de l'ultradretana AfD plega per tensions al partit

Actualitzada 26/09/2017 a les 06:45

Redacció Berlín

Les diferències internes en l’ultradretana Alternativa per a Alemanya (AfD) van rebrotar ahir després de l’èxit electoral de diumenge (94 escons i tercera força política), amb la decisió de la copresidenta, Frauke Petry, de no unir-se al grup parlamentari per les tensions a la formació. Petry, que va aconseguir un escó directe per Saxònia i lidera el sector menys radical de la formació, va anunciar de sorpresa la decisió sense haver-la comunicat abans a la cúpula, provocant escenes de desconcert en la roda de premsa convocada per celebrar el triomf. “Hi ha diferències obertes al partit i crec que no hem de callar com una tomba”, va dir Petry al costat de la resta de dirigents, davant els quals va lamentar que s’hagi actuat com un “partit anàrquic”. A continuació, es va aixecar sense admetre preguntes, i ja fora de la sala de premsa va declarar la seva intenció de liderar un “nou començament conservador”, sense aclarir si fundarà un nou partit, i va anunciar que formarà part del Bundestag (cambra baixa) com a independent.