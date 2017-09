El fiscal superior de Catalunya treu a Interior els mossos d'esquadra

Romero de Tejada va informar al major Trapero que la coordinació dels cossos policials per evitar l’1-O la tindrà un guàrdia civil

Actualitzada 24/09/2017 a les 07:26

Agències Barcelona

El fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, va donar ahir la instrucció al ministeri de l’Interior perquè assumeixi la coordinació dels mossos d’esquadra, la guàrdia civil i la policia nacional en les actuacions per impedir el referèndum de l’1 d’octubre, una decisió que va rebutjar el govern de la Generalitat i que ja va avisar que recorrerà. En una reunió amb els alts comandaments dels diferents cossos celebrada a la seu de la fiscalia, Romero de Tejada va comunicar que les mesures per impedir la celebració de la consulta les coordinarà el director de Gabinet de Coordinació i Estudis de la Secretaria d’Estat de Seguretat i coronel de la guàrdia civil, Diego Pérez dels Cobos.

El conseller de l’Interior, Joaquim Forn, va senyalar després de conèixer la notícia, que el cap dels mossos, Josep Lluís Trapero, ja havia dit durant la reunió amb el fiscal superior de Catalunya, que “no poden acceptar que sota el paraigua de la coordinació es pretengui dirigir el cos” a través d’un comandament del ministeri de l’Interior. “Des del govern de la Generalitat no acceptem aquesta ingerència de l’Estat perquè se salta tots els òrgans que el marc jurídic actual disposa per coordinar la seguretat de Catalunya”, va afegir Forn. Segons el parer del govern de la Generalitat, el fiscal s’extralimita en les seves funcions i viola l’Estatut i la llei orgànica de forces i cossos de seguretat, per la qual cosa els serveis jurídics del Govern estudien una “resposta jurídica”. L’executiu sopesa impugnar la instrucció davant de la Fiscalia i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o presentar un incident competencial davant el Tribunal Constitucional.

El Govern central va indicar que es manté en espera d’un informe jurídic com a resposta definitiva a l’ordre del fiscal, la qual, segons subratllava, es limita a impedir l’1-O. Malgrat el rebuig de la Generalitat, els mossos d’esquadra van informar de la instrucció donada per la Fiscalia a través d’una nota interna en la qual s’indicava que el cos “seguirà donant compliment a les seves ordres, però que no comparteix que una part de la seva activitat sigui ordenada i tutelada per un òrgan que depèn del ministeri de l’Interior”. A més, la Prefectura precisa als agents que “aquesta instrucció en cap cas suposa la intervenció del cos de mossos d’esquadra per part de l’Estat”.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va fer una piulada demanant calma. “Malgrat provocacions, sobreactuacions, rumors, falses consignes... Nosaltres serens i pacífics sempre. És el nostre gran actiu.” També va parlar la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, qui va dir que “davant les ingerències injustificades i arbitràries de l’Estat, estarem al costat dels mossos per defensar les seves competències”. El delegat del govern, Enric Millo, va assegurar que els mossos mantenen les seves competències a Catalunya.