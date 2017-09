El ministeri públic de l’Audiència Nacional esmenta en l’escrit els líders d’Òmnium i l’ANC

El fiscal presenta una denúncia per sedició pels aldarulls a Barcelona Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, ahir després de ser posats en llibertat. EFE

Actualitzada 23/09/2017 a les 07:08

Redacció Madrid / Barcelona

La Fiscalia de l’Audiència Nacional espanyola va presentar ahir una denúncia per sedició pels disturbis a Catalunya durant l’operació policial contra el referèndum de l’1-O. El text esmenta els líders de l’ANC, Jordi Sànchez, i Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

L’anunci va arribar després que el titular del Jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona deixés en llibertat amb càrrecs tots els detinguts per participar en els preparatius del referèndum, entre els quals els alts càrrecs del departament d’Economia Josep Maria Jové i Lluís Salvadó. La guàrdia civil va deixar dijous en llibertat els altres vuit detinguts.

Tant a Salvadó com a Jové, tots dos membres del nucli dur del departament d’Economia, els va imposar l’obligació de comparèixer setmanalment. Al principi, el jutge imputa a tots els detinguts els delictes de malversació, desobediència i prevaricació, encara que en les ordres de detenció la guàrdia civil atribuïa a alguns d’ells el de sedició.

Paral·lelament, en la denúncia que subscriu el tinent fiscal de l’Audiència Nacional Miguel Ángel Carballo, es detallen tots els altercats ocorreguts entre el 20 i el 21 de setembre i demana a la guàrdia civil que elabori un atestat per buscar als autors. Encara que la denúncia no va dirigida contra cap persona en concret, s’apunta a l’ANC com a responsable d’organitzar un torn de relleu de voluntaris “conscients que dificultarien la intervenció policial”, fent un cordó enfront de la conselleria d’Economia.

En concret, la denúncia asse-nyala que Jordi Sànchez va demanar davant les 40.000 persones congregades que ningú tornés cap a casa. Al president d’Òmnium Cultural també el cita i el situa pujat, al costat de Sànchez, damunt d’un cotxe de la guàrdia civil demanant mantenir la protesta, si bé, precisa la denúncia, després, en veure que no podia controlar la concentració, va demanar als manifestants que es dissolguessin.

“La finalitat última d’aquestes mobilitzacions és aconseguir la celebració del referèndum per aconseguir la proclamació d’una república catalana independent d’Espanya, sent conscients que desenvolupen una actuació al marge de les vies legals”, sosté Carballo. Segons la Fiscalia, s’han impulsat “mobilitzacions generalitzades o moviments populars per imposar el referèndum independentista inconstitucional per la força de la intimidació, fent saber a l’Estat la seva intenció i capacitat per actuar, fins i tot violentament”.



Plega la sindicatura electoral

Un altre focus d’atenció del dia va ser la Sindicatura Electoral, òrgan clau encarregat de supervisar el referèndum de l’1-O, que va cedir el relleu a “altres ens d’observació” a petició del govern, que dona ja per finalitzats els seus treballs, després de les multes imposades pel TC. Dijous, el Constitucional va decidir multar amb 12.000 euros diaris a Jové i als síndics electorals de l’1-O. El govern de Puigdemont va acordar destituir ahir del seu càrrec a Jové per lliurar-lo de la multa.

Per la seva banda, el conseller d’Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, va acusar el govern central de voler “intervenir” els mossos d’esquadra, després de rebre una carta del ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, on li comunica la decisió de desplaçar a Catalunya unitats de policia nacional i guàrdia civil per donar suport als Mossos en el manteniment de l’ordre públic.