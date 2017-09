El fort terratrèmol deixa almenys 225 víctimes mortals

Actualitzada 21/09/2017 a les 06:47

Redacció Ciutat de Mèxic

El terratrèmol de magnitud 7,1 a l’escala de Richter registrat dimarts passat al centre de Mèxic ha provocat almenys 225 morts, segons l’últim balanç fet públic ahir per Protecció Civil. Només a Ciutat de Mèxic es van desplomar 44 edificis, un dels quals era una escola, on com a mínim van perdre la vida la mestra i 21 nens. A part de la capital, que té més de 20 milions d’habitants, el terratrèmol també va afectar els estats de Puebla i de Morelos. En una compareixença davant dels mitjans, el president del país, Peña Nieto, va fer una crida a col·laborar en les tasques de rescat. “La prioritat, en aquests moments, és continuar rescatant els que encara estan atrapats i donar atenció mèdica als ferits”, va ressaltar. Entre els veïns hi havia una gran preocupació pel nombre indeterminat de persones que encara hi podia haver sota la runa. Durant les hores successives al sisme es van registrar fins a 11 rèpliques.