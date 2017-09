Trump amenaça de “destruir totalment” Corea del Nord

Actualitzada 20/09/2017 a les 06:52

Redacció Nacions Unides

El president dels Estats Units, Donald Trump, es va adreçar ahir per primera vegada davant l’Assemblea General de l’ONU amb una intervenció molt dura contra Corea del Nord. Va avisar el líder nord-coreà, Kim Jong-un, que “la desnuclearització és l’única opció de futur que li queda”. I li va fer aquest advertiment: “Els Estats Units tenen molta paciència però, si se’ns força a defensar-nos, no tindrem cap altra opció que destruir totalment Corea del Nord.” Trump es va referir a Kim Jong-un com a “Rocket Man”, en al·lusió a la seva insistència en els assajos de llançament de míssils. “L’home coet està en una missió suïcida per a ell i per al seu règim”. Va confiar, però, que no s’hagi d’arribar a una situació límit. Trump també va acusar Kim Jong-un de “matar de gana” milions de ciutadans mentre es dedica a potenciar armes nuclears.