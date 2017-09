Donald Trump fa una crida a reformar les Nacions Unides

Actualitzada 19/09/2017 a les 07:11

Redacció Nacions Unides

El president dels Estats Units, Donald Trump, va defensar ahir la necessitat de reformes en el funcionament de l’ONU i va lloar les iniciatives engegades amb aquesta finalitat pel secretari general, António Guterres.

“En anys recents, l’ONU no ha aconseguit el seu ple potencial a causa de la burocràcia i la mala gestió”, va dir Trump en el seu primer discurs a la seu de l’organització, durant una reunió organitzada pel seu país per discutir reformes.” La burocràcia està obstaculitzant les Nacions Unides”, va agregar. “L’ONU ha de centrar-se més en les persones i menys en la burocràcia”, va insistir el mandatari nord-americà durant el breu discurs que va pronunciar el primer dia de la 72a assemblea general de l’organització.

Donald Trump, no obstant això, es va mostrar molt satisfet amb les accions que està desenvolupant António Guterres, i va assegurar que, gràcies a aquestes iniciatives del secretari general, les Nacions Unides “estan canviant ràpidament”.