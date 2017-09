Els cossos de seguretat requisen díptics i fulletons de campanya de l’1-O a favor del ‘sí’ en una empresa de Montcada i Reixac

La guàrdia civil intervé més d'un milió de cartells per al referèndum Els agents van comissar el material electoral en una nau industrial de Montcada i Reixac. EFE

Actualitzada 18/09/2017 a les 07:16

Redacció Andorra la Vella

La guàrdia civil va intervenir ahir més d’1,3 milions de cartells, díptics i fulletons de campanya del referèndum d’independència suspès pel Tribunal Constitucional en una empresa de Montcada i Reixac. També es van requisar cartells a favor del sí i de la CUP. Segons el ministeri de l’Interior espanyol, es tracta del major decomís fet fins ara, després de tres dies de campanya electoral. També es va intervenir material per imprimir els fulletons, que estaven preparats per distribuir-se.

En el mateix local, a banda dels fulletons a favor de la campanya del sí i de díptics amb els logotips de la Generalitat, també hi havia 138.000 cartells amb el text Sí, per fer-los fora amb imatges del rei Felip VI, del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, de l’ex-president català Jordi Pujol i de l’expresident de la Fundació del Palau de la Música Catalana, Fèlix Millet. L’operació, segons el ministeri de l’Interior, segueix oberta i no es descarten nous decomisos. L’executiu espanyol va explicar que la intervenció d’ahir és fruit de les investigacions de la guàrdia civil després de l’ordre emesa per la fiscalia de Catalunya als cossos de seguretat per evitar la consulta de l’1-O.



COMPAREIXENCES A LA FISCALIA

Està previst que demà comencin les compareixences dels alcaldes catalans investigats per haver-se mostrat disposats a facilitar locals per a la celebració del referèndum de l’1 d’octubre. El primer a declarar serà el diputat al Parlament per Junts Pel Sí i alcalde de Mollerussa, Marc Solsona. El portaveu d’ERC, Joan Tardà, va cridar ahir a revelar-se contra el govern espanyol i el PSOE perquè han posat “en escac” l’exercici del dret a decidir i “la democràcia”. Per la seva banda, el president del PP basc, Alfonso Alonso, va considerar “preocupant” que el PNB doni suport al referèndum català i va demanar al lehendakari, Íñigo Urkullu, que posi “ordre” dins del seu partit.

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va dir al govern de Mariano Rajoy que a Catalu­nya “hi ha d’haver una sortida per abans i després de l’1 d’octubre sense necessitat de trencar res, però va recordar-li que aquesta sortida política exigeix “diàleg, reforma de la Constitució i més autogovern”.



CENTENARS DE PERSONES EN UN ACTE A MADRID A FAVOR DE L'1-0

Centenars de persones van participar ahir a Madrid en un acte a favor del dret a decidir i del referèndum de l’1 d’octubre. La jornada es va celebrar en un teatre del bar­ri de Lavapiés de la capital espanyola i l’acte que es va celebrar és el que s’havia de dur a terme en un espai de l’ajuntament de Madrid que un jutge va prohibir en tractar-se d’un local municipal. En acabar, els assistents van cantar L’Estaca. La jornada va ser organitzada per l’associació Madrilenys pel dret a decidir i en l’acte van intervenir la vicepresidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, Natàlia Esteve, i la diputada de Podem a l’assemblea de Madrid, Isabel Serra. El portaveu d’ERC, Joan Tardà, va agrair la “resposta fraternal” de Madrid amb els catalans.