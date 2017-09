Puigdemont i Colau emparen els 712 alcaldes investigats per la fiscalia

Els edils perseguits per donar suport a l’1 d’octubre reiteren el seu compromís amb el referèndum

Actualitzada 17/09/2017 a les 07:22

Redacció Barcelona

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, van acompanyar ahir els 712 alcaldes investigats per la fiscalia per promoure el referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre i van refermar el seu compromís malgrat estar citats per la justícia al crit de: “Votarem!”

Centenars de persones van secundar la concentració convocada per l’Associació de Municipis per la Independència i l’Associació Catalana de Municipis a la plaça Sant Jaume de Barcelona en rebuig a la decisió de la fiscalia de perseguir els 712 alcaldes que donen suport al referèndum convocat pel govern i que ha estat suspès pel Tribunal Constitucional espanyol.

Una mobilització que va estar precedida per dos actes solemnes en suport i “solidaritat” amb els alcaldes citats per la fiscalia: el del president català al Palau de la Generalitat i el de l’alcaldessa de Barcelona a l’ajuntament de la capital de Catalunya.

Puigdemont, davant els centenars d’alcaldes sobiranistes situats a la galeria gòtica del Palau de la Generalitat, va advertir el govern espanyol i l’Estat que “no subestimin la força del poble de Catalunya” en la seva ferma determinació de decidir el seu futur polític. “Poden tenir lleis, tribunals, BOE... però no tenen una cosa, el poble de Catalunya”, va lloar. El president català va denunciar el “comportament antidemocràtic” de l’Estat, que “ha confiscat llibertats fonamentals”, i davant d’això va receptar, com “a única resposta possible: més democràcia i més llibertat”.

Tot i la suspensió del Constitucional, Puigdemont va recalcar que l’1 d’octubre els catalans votaran en el referèndum, “no només perquè hi tenim dret i perquè és legal, sinó perquè escoltem el poble de Catalunya, que vol votar. I tant que votarem!, va clamar. Davant d’aquesta exclamació del president català, els edils, amb la vara a la mà, van corejar des de la galeria gòtica del Palau: “Votarem!”

Els alcaldes investigats es van donar un bany de masses a la plaça Sant Jaume, amb Els Segadors, l'himne de Catalunya, de fons, i amb l’eslògan de “Votarem!”, en un nou enfrontament del sobiranisme amb l’Estat escenificat de forma solemne.



TRENTA MIL PERSONES MARXEN A BILBAO PEL DRET A DECIDIR

Trenta mil persones van participar ahir a la manifestació a Bilbao convocada per la iniciativa basca a favor del dret a decidir Gure Esku Dago en suport al referèndum català. La marxa va acabar amb normalitat davant l’ajuntament de Bilbao, on es va llegir un comunicat de l’organització en què es va expressar el suport a Catalunya, al referèndum i per “reivindicar una democràcia on sigui normal poder decidir”. També es va escoltar un missatge de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en què va donar les gràcies als manifestants, seguit d’una versió d’una cançó de Lluís Llach. La marxa va comptar amb l’assistència de dirigents d’EHBildu i del PNB, que van defensar el “dret a decidir del poble català”.