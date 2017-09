Rajoy avisa la Generalitat: “Ens obligaran a arribar allà on no volem”

El president alerta els independentistes que “com més tard rectifiquin més mal faran al conjunt de catalans i espanyols”

Actualitzada 16/09/2017 a les 07:17

Redacció Barcelona

El president espanyol, Mariano Rajoy, va instar ahir els independentistes catalans a no subestimar la capacitat de l’Estat per frenar la consulta de l’1 d’octubre i va avisar: “Ens obligaran a arribar on no volem arribar.”

Rajoy va llançar aquest advertiment en el primer viatge a Catalunya des que el Tribunal Constitucional va suspendre la convocatòria del referèndum, i després que el govern central decidís en la reunió d’ahir intervenir els comptes de la Generalitat assumint el pagament dels serveis essencials. El cap de l’executiu i líder del PP va presidir una reunió de la junta directiva del PP català, i va afirmar que garantirà amb “serenitat” però també amb “fermesa” que no hi haurà referèndum, que “aquest disbarat no es produirà” perquè l’Estat seguirà actuant davant cada pas dels independentistes.

A ells els va dirigir aquest missatge: “Com més tard rectifiquin, més mal faran al conjunt de catalans i espanyols. No subestimin la força de la democràcia espanyola. La democràcia és molt forta, i la llei no es pot liquidar així com així.” I va afegir: “Estan cometent vostès un error i ens obligaran al que no volem arribar.” No va precisar més aquestes paraules i si podria referir-se a l’aplicació de l’article 155 de la Constitució, que suposaria la suspensió de l’autonomia catalana.

Com a prova de l’actuació de l’Estat de dret sí que va recordar que el Tribunal Constitucional ha anul·lat la convocatòria del referèndum i també la llei amb la qual es pretenia avalar-lo, així com l’anomenada llei de transitorietat jurídica. I va citar igualment les mesures adoptades ahir pel consell de ministres davant la negativa de la Generalitat a enviar setmanalment, tal com se li havia requerit, un informe detallat de les despeses per evitar que es destini diners públics a l’organització del referèndum.

Així, Rajoy va subratllar –com va explicar després de la reunió ministerial el titular d’Hisenda, Cristóbal Montoro–, que si en 48 hores no es compleix la llei, a partir d’ara els seus pagaments els farà el govern d’Espanya. Montoro va definir aquest mecanisme de control de despeses com a “nou” i, segons va anunciar, n’explicarà els detalls la setmana vinent en una compareixença a petició pròpia al Congrés. “No estem substituint competències, sinó garantint que els pagaments no serviran per a cap activitat il·legal”, va remarcar Montoro, que es va mostrar convençut que la Generalitat de Catalunya acabarà complint el requeriment del govern central.

Aquest acord de no disponibilitat pressupostària significa que si la Generalitat no garanteix que no destinarà cap quantitat a serveis que no són fonamentals –com ara nòmines, sanitat, educació i serveis socials–, serà el ministre d’Hisenda qui ho faci i l’Estat assumirà el pagament de totes aquestes partides.



Pagament de nòmines

Montoro va explicar que l’Estat passaria a pagar “directament bona part de les nòmines” i que aquesta mesura “d’un control de pagaments” es perllongarà “durant el temps que duri” la “situació d’excepcionalitat” provocada pels dirigents de la Generalitat i “mentre se segueixin negant a complir la llei”.

De la seva banda, el govern català va considerar que la decisió de Montoro d’assumir el control de les despeses dels serveis bàsics a Catalunya suposa que l’executiu “ha aplicat l’article 155 per la porta de darrere”. Així ho va denunciar el secretari d’Economia de la Generalitat, Pere Aragonès.