29 ferits en l'explosió d'una bomba al metro de Londres

Un artefacte de fabricació casolana va esclatar ahir al matí en un tren del metro de Londres i va causar ferides a 29 persones. Els fets estan sent investigats com a acte “terrorista”, mentre les autoritats van elevar el nivell d’alerta antiterrorista al màxim. La deflagració es va produir sobre les 08.20, hora local, al vagó d’un tren a l’estació Parsons Green, al sud-oest de Londres, al tram exterior de la línia District, quan estava repleta de passatgers. Després de la confusió inicial, Scotland Yard va confirmar que investigava l’incident com a acte terrorista. A la tarda, Estat Islàmic va reivindicar l’acció amb un breu comunicat a través de Telegram. L’explosió va provocar ferides lleus als 29 passatgers hospitalitzats, en la seva majoria per cremades o pels cops patits quan miraven de sortir corrent de l’estació. Segons fotos divulgades pels mitjans, l’artefacte estava en una galleda blanca dins d’una bossa d’un supermercat, i pel que sembla tenia un detonador però no va arribar a explosionar íntegrament.