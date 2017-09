La policia de Londres investiga una explosió al metro com un acte terrorista

Diversos passatgers han resultat ferits amb cremades a la cara segons han explicat alguns testimonis

Actualitzada 15/09/2017 a les 11:51

La policia de Londres està investigant com a "incident terrorista" l'explosió que s'ha produit aquest matí a l'estació de metro de Parsons Green i que ha deixat diversos ferits.



Tot i així han indicat que encara és aviat per saber la causa de "l'incendi" a l'estació i han recordat que l'indret està tancat i la zona acordonada. És per aquest motiu que han demanat als ciutadans que eviten apropar-se al lloc. Segons la premsa britànica l'explosió s'ha originat en un cubell blanc amb una bossa de plàstic.



Com a conseqüència de l'explosió diverses persones han resultat ferides amb cremades a la cara segons han explicat alguns testimonis. Els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 8.20 i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat ambulàncies així com bomers i policia.