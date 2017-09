Acord entre Puigdemont i Colau perquè es voti a Barcelona l'1-O

El president de la Generalitat i l’alcaldessa afirmen que no es posarà en risc ni el consistori ni els funcionaris municipals

Actualitzada 15/09/2017 a les 07:16

Redacció Barcelona

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, van anunciar ahir que han trobat la fórmula perquè a Barcelona es pugui votar l’1 d’octubre “sense posar en risc” el consistori i els funcionaris municipals.

La participació a Barcelona era una de les incògnites que romanien sense aclarir, després que Colau evités donar una resposta immediata a Puigdemont, que va sol·licitar els col·legis electorals per a la votació, i demanés al govern garanties de seguretat als funcionaris i a la institució. Després de diversos dies de negociacions entre la Generalitat i l’ajuntament sobre l’1-O, suspès pel TC, Colau va anunciar a Twitter que finalment s’ha trobat una solució, sense detallar quina.

Poc després, Puigdemont va dir: “Estic molt content per l’acord, l’enteniment que tenim amb la ciutat de Barcelona, per poder fer possible una aspiració que compartíem. Hem trobat la manera de fer-ho, cadascun preservant el que havia de preservar: institucions, funcionaris, però sobretot preservant també un dret bàsic, que és que la gent de Barcelona finalment podrà votar amb normalitat”, va afirmar.

En canvi, el segon tinent d’alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, va afirmar que “si hi ha hagut acord” per facilitar l’1-O aquest ha estat entre partits “favorables a una mobilització” i no entre la Generalitat i el govern municipal, ja que aquest no facilitarà “ni locals ni mitjans” per a la votació.

En la jornada en la qual els independentistes van iniciar la campanya del referèndum amb un acte unitari a Tarragona, la Fiscalia es va querellar contra la presidenta de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras i el president de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, per promoure i organitzar l’1-O, a través dels alcaldes. La Fiscalia de Barcelona, a més, va presentar una querella contra els cinc membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya que van ser designats pel Parlament per exercir funcions anàlogues a les d’una Junta Electoral.

D’altra banda, la Generalitat va anunciar que deixarà d’enviar al govern central l’informe setmanal sobre les seves despeses. El vicepresident català, Oriol Junqueras, va enviar una carta al Ministeri d’Hisenda on informava que el govern deixarà d’enviar aquesta documentació cada setmana, i que a partir d’ara ho farà mensualment, amb el que no remetrà cap informació més fins passada la data de l’1 d’octubre. Des de la Moncloa es va assegurar que el Consell de Ministres, en resposta a aquest anunci, adoptarà avui un nou paquet de mesures per garantir que els diners públics no es destinin a la celebració del referèndum.