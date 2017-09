El fiscal cita els alcaldes favorables a l'1-O sota advertència de detenció

Maza demana que se citin com a investigats tots els batlles que van signar el decret per cedir locals per celebrar el referèndum

Redacció Barcelona

El fiscal general espanyol, José Manuel Maza, va enviar ahir una instrucció als fiscals de Catalunya perquè citin com investigats els alcaldes que han signat un decret per cedir locals per al referèndum de l’1-O, amb l’advertiment que si no compareixen seran detinguts. La CUP ja va anunciar que la seva trentena d’alcaldes no hi acudiran, al mateix temps que l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM) van convocar un acte de protesta dissabte a la plaça de Sant Jaume de Barcelona.

Maza, en un ofici dirigit als fiscals en cap provincials, demana que, a la vista del nombre de municipis afectats, es doni preferència en l’obertura de diligències d’investigació a aquells que tinguin més població i, en cas de no comparèixer, demana als mossos d’esquadra que els detinguin. La instrucció adjunta la relació dels 712 ajuntaments que, segons la pàgina web de l’AMI, han signat decrets per posar a la disposició de la Generalitat els locals necessaris per dur a terme l’1-O.

L’ofici recorda que, en una carta signada pel president català, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, s’ha contactat amb tots els ajuntaments de Catalunya “exigint que posin locals a la disposició del referèndum il·legal” i insisteix que qualsevol conducta de les “autoritats” que faciliti l’1-O pot constituir delicte.

En el cas que l’alcalde citat no comparegui a declarar, la instrucció indica que s’haurà d’acordar la seva detenció i oficiar “els mossos d’esquadra com a policia judicial” perquè la duguin a terme “en el termini més breu possible”. A més, les fiscalies provincials de Catalunya han ordenat a les policies locals dels ajuntaments que investiguin qualsevol actuació encaminada a “organitzar el referèndum il·legal” i que intervinguin “les urnes, sobres electorals” i altres elements destinats a preparar la consulta.

L’AMI va anunciar la convocatòria d’una concentració d’alcaldes amb la seva vara consistorial per dissabte al migdia a la plaça de Sant Jaume. La CUP, d’altra banda, va anunciar que la seva trentena d’alcaldes no aniran a declarar voluntàriament als jutjats, mentre seguia el degoteig d’alcaldes d’altres forces independentistes que advertien que no pensen atendre la citació.

Paral·lelament, el PDeCAT, ERC, Units Podem, Compromís, el PNB i Bildu van registrar al Congrés una petició de compareixença de Maza, perquè expliqui la seva decisió.



rajoy insta a no anar a les meses

Precisament des del Congrés el cap del govern, Mariano Rajoy, va advertir el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que és impossible dialogar sobre alguna cosa “manifestament il·legal”, i va demanar als ciutadans catalans que siguin citats a una mesa per al referèndum de l’1-O que no acudeixin a aquesta cita. “Si a algú se’l cita per acudir a una mesa electoral que no hi vagi perquè no pot haver-hi referèndum i seria un acte absolutament il·legal”, va subratllar.

D’altra banda, un jutge va ordenar el tancament de la pàgina web oficial de l’1-O. El lloc referendum.cat està inoperatiu des d’ahir a la tarda, després que la guàrdia civil es personés a la seu de l’empresa informàtica CDMon per lliurar l’ordre de tancament. El mateix president Puigdemont, a través de Twitter, va anunciar poc després una nova adreça web del referèndum: ref1oct.cat.