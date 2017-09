Milers de persones omplen el centre de la ciutat per reclamar que es pugui celebrar la consulta suspesa pel Constitucional

L'independentisme reivindica l'1-O amb una gran marxa a Barcelona La cruïlla de passeig de Gràcia amb Aragó va ser l'epicentre de la manifestació. EFE

Actualitzada 12/09/2017 a les 07:00

Redacció Barcelona

Una multitudinària manifestació va recórrer ahir els carrers de Barcelona amb motiu de la Diada de l’11 de setembre, amb el crit de “votarem”, a menys de tres setmanes del referèndum de l’1 d’octubre convocat per la Generalitat i suspès pel Tribunal Constitucional. L’organització i la guàrdia urbana van xifrar l’assistència en un milió de persones, mentre que la delegació del govern la va situar en unes 350.000.

La mobilització d’aquest any, precedida per un minut de silenci en memòria dels atemptats gihadistes de Barcelona i Cambrils del mes passat, va conformar una gran creu humana entre el passeig de Gràcia i el carrer Aragó. A les simbòliques 17.14 hores les pancartes gegantes desplegades en cadascun dels extrems de la manifestació –amb els lemes “Pau i llibertat”, “Referèndum és democràcia” i “Sí”– van començar a avançar cap al punt de confluència dels dos carrers. El moment culminant es va produir quan a mitjan tarda els participants van completar el recorregut entre crits a favor del referèndum: “Votarem, ho vulguin o no!”

La d’ahir era la sisena mobilització independentista consecutiva celebrada a Barcelona des que l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) agafés les regnes d’aquestes manifestacions el 2012. El govern central, però, va considerar que aquesta Diada ha estat la “menys nombrosa dels últims anys” perquè, al seu parer, la majoria dels catalans no ha volgut participar en la coartada d’un procés il·legal i liderat pel sector més radical de la política. Fonts de l’executiu van indicar que, “sense entrar en una guerra de xifres”, les imatges que deixa la manifestació demostren que ha estat la menys concorreguda.

A la plaça de Catalunya, en un dels extrems de la mobilització, es trobava la fila zero d’autoritats, on se situaven, entre d’altres, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. De fet, era la primera vegada que un president de la Generalitat participava en la gran manifestació de la Diada a Barcelona, ja que l’any passat va acudir a la mobilització de Girona.

Puigdemont va assegurar al final de la manifestació que seguirà obert a negociar “fins a l’últim minut” els termes del referèndum amb el govern de Rajoy. Així mateix, va destacar que els partidaris de la independència van tornar a sortir “de forma massiva” i “pacífica” al carrer, “malgrat tots els auguris d’aquells que volien que punxéssim –va dir– en el compromís insubornable del tarannà amb el qual els catalans hem decidit encarar aquesta situació, de manera absolutament pacífica i democràtica”.



Cessió d’espais

A diferència de l’any passat no va participar a l’acte reivindicatiu l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, si bé hi va assistir el primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, coincidint amb el debat sobre si el consistori barceloní cedirà o no locals per a la celebració de l’anunciat referèndum. Pisarello va admetre contactes entre el consistori barceloní i el govern sobre l’1-O, després que Colau reiterés al matí que farà “tot el possible” perquè es voti sense que perilli la “seguretat de la institució i els treballadors”.

L’ex-president català i president del PDeCAT, Artur Mas, va citar expressament Colau, a la qual va instar que “prengui nota” de la manifestació de la Diada de l’11 de setembre i “s’adoni d’on és la gent que vol votar”.