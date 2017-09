L'huracà 'Irma' baixa de categoria a Miami i avança cap a Tampa

El cicló va causar tres morts a Florida, va deixar 1,3 milions de persones sense electricitat i va provocar greus inundacions

Actualitzada 11/09/2017 a les 07:06

Redacció Miami

L’huracà Irma va colpejar Miami amb menys força de l’esperada, ja que va desviar lleugerament la trajectòria i les previsions són que avanci cap a Naples i Tampa, on s’havien refugiat milers de persones evacuades des de Miami. El cicló va arribar de matinada als illots de Florida amb categoria 4 i amb vents de fins a 215 quilòmetres per hora, segons va informar el centre nacional d’huracans. En el recorregut per la costa sud-oest de Florida va començar a perdre força i el centre de l’huracà va impactar amb categoria 3 i vents de 185 quilòmetres per hora al centre turístic de Marco Island.

L’Irma avançava a l’hora de tancar l’edició cap a Naples i deixa de moment un balanç de tres persones mortes a Florida com a conseqüència de les adverses condicions meteorològiques que va provocar i que es van notar amb greus inundacions, increment del nivell del mar i forts vents que van causar la caiguda d’arbres i senyalització en molts punts de les zones afectades. Es xifrava en més d’un milió el nombre de persones que es van quedar sense subministrament elèctric i es preveia que les inundacions poguessin augmentar pels efectes que causa la forta tempesta. El canvi de direcció del cicló ha estès l’alerta a noves zones, com ara Tampa, on s’acumulen molts edificis residencials i una part important dels 21 milions d’habitants que estan registrats a Florida, dels quals més de sis milions han estat evacuats de les poblacions on s’esperava que fos més forta l’afectació.

Les autoritats nord-americanes alertaven ahir que l’huracà continua sent perillós, tot i que hagi perdut força en les últimes hores, i es demanava als ciutadans d’altres estats com Geòrgia que abandonessin les zones de costa. A més, i davant l’enorme poder de destrucció del cicló que el president Trump reiterava ahir, s’ha decretat l’estat d’emergència a Carolina del Nord i del Sud davant els danys que pugui ocasionar la forta tempesta.

L’Irma va colpejar la costa nord-americana després de causar força destrucció per tot el Carib, a Cuba, Barbados, Sant Martí i les Illes Verges, on s’han comptabilitzat fins al moment almenys 29 víctimes pels efectes del cicló l’última setmana.



CUBA TREBALLA PER RESTABLIR L'ELECTRICITAT A LA ZONA AFECTADA

El president Cubà, Raül Castro, va ordenar ahir centrar tots els esforços per restablir el subministrament elèctric en les àmplies zones afectades per l’huracà Irma i “en tots els centres vitals de l’economia”. Les autoritats de l’illa caribenya van informar que el cicló “va impactar amb força en la infraestructura elèctrica de pràcticament tot el país” i van indicar que s’estan avaluant els danys causats pel fort huracà que durant dos dies s’ha desplaçat d’est a oest per la costa nord provocant estralls en els municipis de la costa i en algunes de les principals infraestructures turístiques. L’Irma també va arribar a la capital, L’Havana, on va deixar fortes inundacions i va obligar a evacuar unes 15.000 persones dels seus domicilis.