Florida evacua 6,3 milions de persones per l'arribada de l''Irma'

El governador va prendre la decisió després de comprovar la força amb què arribava i va declarar que era “l’huracà més catastròfic”

Redacció Miami

El governador de Florida, Rick Scott, va ordenar l’evacuació de 6,3 milions de persones de l’Estat davant l’arribada de l’huracà Irma, el pitjor que hagi viscut la regió, a causa, especialment, del temut augment del nivell del mar. “[L’Irma] és l’huracà més catastròfic que l’Estat hagi vist mai”, va dir Scott, després de demanar l’evacuació a un terç dels 22,6 milions d’habitants de l’Estat, el tercer amb més població del país. L’huracà va perdre una mica de força en tocar terra la nit de divendres a Cuba i es desplaça ja cap a l’oest, amb vents màxims sostinguts de 205 quilòmetres per hora, però s’espera que s’enforteixi abans d’arribar a la costa oest de Florida. Per aquest canvi de la trajectòria estimada, les autoritats es van veure obligades a augmentar la xifra d’evacuats. “No sobreviurem a l’augment del nivell del mar”, va dir Scott en referència al perill que viu tota la costa oest de l’Estat, després que la trajectòria de l’Irma es desplacés cap a aquella zona en les últimes hores.

L’augment de la pressió atmosfèrica i el fort onatge, juntament amb la pujada de la marea, poden provocar un augment del nivell del mar de fins a sis metres en algunes zones de la costa oest. “Necessitem evacuar. No aquesta nit, no en una hora, ha de ser ara mateix”, va reiterar el governador en roda de premsa.

A Florida han arribat ja les bandes exteriors de l’huracà, que té una amplada d’uns 500 quilòmetres. D’aquesta forma, ja se senten els efectes del cicló, que ha deixat fortes ratxes de vent i precipitacions en zones aïllades del sud de l’Estat. Això ha provocat que més de 29.000 clients s’hagin quedat sense electricitat, segons dades de la Divisió d’Emergències de Florida. FPL, una de les principals proveïdores d’electricitat de l’Estat, va anticipar divendres que almenys 4,1 milions de clients, que signifiquen almenys 9 milions de persones, podrien perdre el subministrament elèctric com a resultat de l’impacte de l’Irma.

A més, dels 6,3 milions de persones a les quals s’ha demanat que evacuïn, a Geòrgia han rebut la mateixa instrucció, 540.000 persones més, i a Carolina del Sud es va demanar a la població costanera que abandoni completament la zona.



EL 'KATIA' I EL 'JOSÉ' PERDEN FORÇA EN LES ÚLTIMES HORES

Els altres dos huracans que estan en actiu a la zona de les Antilles i del mar del carib són el Katia i el José, encara que els dos estan perdent força en les darreres hores, segons va informar el Centre Nacional d’Huracans. El José, de categoria 4, continua el seu avanç pel Carib a 13 milles per hora (20 quilòmetres per hora) per la mateixa ruta que va traçar l’Irma, encara que es preveu que el seu progressiu debilitament continuï els pròxims dies.

Per la seva banda, el Katia va tocar terra a Mèxic com a huracà de categoria 1 la nit de divendres, i es va dissipar terra endins de la zona est del país, encara que pot derivar en perilloses pluges que provoquin acumulacions d’aigua d’entre 7 i 15 centímetres.