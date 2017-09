El tribunal de justícia català vol estudiar si el president ha comès un delicte econòmic que el podria portar a la presó

El TSJC investigarà Puigdemont per una presumpta malversació El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la seu del Parlament.

Actualitzada 09/09/2017 a les 07:27

Redacció Barcelona

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, serà investigat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per la convocatòria del referèndum independentista de l’1 d’octubre per desobediència, prevaricació i malversació de fons, delicte aquest últim que comporta penes de presó. El TSJC va admetre a tràmit la querella presentada per la Fiscalia contra Puigdemont i la resta del seu executiu, per entendre que el Govern feia un “ús il·legal de fons públics” amb el referèndum. La fiscalia superior de Catalunya també es va querellar contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els altres quatre membres de la mesa que van votar admetre la llei del referèndum i la de transitorietat –recorreguda avui davant el Constitucional pel Govern– per “la seva obstinada voluntat d’incomplir els mandats constitucionals”.

Puigdemont, per la seva part, va reiterar en el seu primer acte públic després de la convocatòria de l’1-O que seguirà “fins al final” amb el referèndum i que no tenia la intenció de paralitzar-ne l’organització. A més, en un vídeo difós a través del seu compte a Twitter, va anunciar que assistirà a la manifestació independentista del pròxim dilluns a Barcelona amb motiu de la Diada de l’11 de setembre, una mobilització que va demanar que fos “massiva” en resposta a l’“onada d’amenaces, obstacles, querelles, utilitzacions de les estructures i clavegueres de l’Estat”. Varis comandaments dels mossos d’esquadra, entre ells el major Josep Lluís Trapero, van rebre la notificació del TSJC així com també el secretari general del Parlament, el lletrat Major i la cap del departament de Publicacions de la Càmera catalana. El TSJC va informar que “els pròxims dies se seguiran realitzant més notificacions seguint la petició del Tribunal Constitucional”.

Paral·lelament, el Govern espanyol va recórrer també, davant el Tribunal Constitucional (TC) la Llei de Transitorietat i va advertir que s’atenguin a les conseqüències tots aquells que col·laborin amb l’organització d’un referèndum il·legal. El seu portaveu, Íñigo Méndez de Vigo, va considerar que aquesta llei implica la ruptura “total i absoluta” amb l’ordre constitucional i pretén obrir un període constituent a Catalunya.



ADA COLAU I ALTRES ALCALDES SOCIALISTES NO CEDIRAN LOCALS

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va decidir paralitzar la cessió de locals per instal·lar les urnes per al referèndum de l’1-O, en espera que el Govern pugui donar garanties que no es posarà en risc el consistori ni els funcionaris. Els qui ja han traslladat al govern que no pensen cedir locals de votació són diversos alcaldes metropolitans del PSC, com Núria Marín, alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, la segona ciutat amb més habitants de Catalunya. L’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, va comunicar que tampoc cedirà els locals perquè el referèndum ha estat suspès pel TC, mentre que l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, va afirmar que el seu consistori “complirà sempre la legalitat”.