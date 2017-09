Aprovada la llei del referèndum en una tensa i llarga sessió al Parlament

El text tira endavant amb 72 vots a favor, 11 abstencions i 52 diputats absents

Actualitzada 07/09/2017 a les 06:59

Redacció Barcelona

El ple del Parlament de Catalu­nya va aprovar ahir al vespre la llei del referèndum d’autodeterminació per 72 vots a favor (els de Junts pel Sí, la CUP i el diputat no adscrit Germà Gordó), cap en contra, 11 abstencions i 52 absents. La llei que ha d’emparar l’1-O es va publicar al Butlletí Oficial del Parlament mitja hora després, i el president català, Carles Puigdemont, va signar-la i promulgar-la tot seguit. A dos quarts de dotze dela nit el govern català signava el decret de convocatòria del referèndum.

El ple va estar marcat per les enganxades entre l’oposició i la presidenta de la cambra, Carme Forcadell, uns estira-i-arronsa que van retardar fins a dos quarts de deu del vespre la votació, és a dir, prop de 12 hores després de l’inici de la sessió. Just abans de la votació van sortir de l’hemicicle els diputats de C’s, el PP i el PSC, amb el gest dels populars de deixar banderes catalanes i espanyoles als seients. La diputada de CSQEP Àngels Martínez, de Podem, va retirar les espanyoles.

El ple es va haver de suspendre en diverses ocasions. Un dels principals punts de fricció va ser el Consell de Garanties Estatutàries. En resposta als grups del PSC i C’s, la mesa va reconèixer el dret dels grups a consultar-los si la llei del referèndum s’ajusta a la legalitat espanyola, abans de votar-la. I va afegir, a més, que qui ha de fer aquest tràmit és la mesa del Parlament. Les opinions del Consell no són vinculants, però amb aquest gest l’oposició va subratllar que el debat anava per la via ràpida. En tot cas, Forcadell no va cedir i va donar ordre d’iniciar el debat.

El president del grup parlamentari de Junts pel Sí, Lluís Corominas, va agrair la tasca de la mesa per defensar el “parlamentarisme” i va remarcar que no els quedava cap més opció que tramitar la llei per la via ràpida. Per la seva part, Anna Gabriel, de la CUP, va lamentar la “constant falta de respecte” cap a Forcadell, i va alertar que caldrà “desobediència institucional i social” davant les prohibicions judicials.

Des de l’oposició, el popular Xavier García Albiol va acusar “l’elit independentista” de voler trencar Catalunya i Espanya, i va advertir el govern que això té un cost. El socialista Miquel Iceta va lamentar que es vulgui “liquidar en un sol dia una relació de 5 segles” i va considerar que la legalitat catalana ja ha sortit malparada del procés.

La portaveu de C’s, Inés Arrimadas, va deixar clar que no participaran “en aquesta il·legalitat per motius de forma i de fons”. A més, va anunciar que proposarà una moció de censura contra Puigdemont t i va alenar la resta de l’oposició a sumar-s’hi.

En paral·lel, el govern espanyol es va adreçar al Constitucional i al Consell d’Estat perquè actuïn i es pronunciïn sobre la norma.