Els EUA reclamen sancions “com més dures millor” contra Pyongyang

Washington avisa que “ha arribat el moment d’esgotar les vies diplomàtiques” i assegura que Kim Jong-un “està demanant la guerra”

Actualitzada 05/09/2017 a les 07:05

Redacció Nacions Unides

Els Estats Units van advertir ahir l’ONU que “ha arribat el moment d’esgotar totes les vies diplomàtiques” amb Corea del Nord, i va advocar per imposar “ràpidament” sancions “com més dures millor” al règim de Pyongyang.

En una reunió d’urgència celebrada pel consell de seguretat per analitzar la nova prova nuclear nord-coreana, l’ambaixadora dels Estats Units davant les Nacions Unides, Nikki Haley, va criticar els 24 anys de “mesures a mig fer i converses fallides” entre l’organisme i el país asiàtic. “Aquesta crisi va més enllà de les Nacions Unides”, va dir Haley, qui va apuntar que els Estats Units consideraran els països que facin negocis amb Corea del Nord com ens que “presten ajuda a les temeràries i perilloses intencions nuclears” de Pyongyang. La frenètica activitat armamentística del règim de Kim Jong-un durant les últimes setmanes, en les quals s’ha fet un “ús abusiu de míssils i amenaces nuclears”, segons la diplomàtica, mostra que el país “està demanant una guerra”.

Haley va assegurar que una guerra és “quelcom que els Estats Units mai volen” i que tampoc la volen ara, però va assenyalar que la “paciència” del govern de Trump no és il·limitada, i que defensarà els seus aliats i el seu ter­ritori.

Diumenge, després de confirmar-se que Pyongyang havia dut a terme el sisè assaig nuclear, suposadament amb una bomba d’hidrogen, el cap del Pentàgon, James Mattis, també va indicar que hi hauria una “gran resposta militar” per part dels EUA davant amenaces al país o als seus aliats.

En aquest sentit, Haley va indicar que la idea que els Estats Units rebaixin la seva activitat militar a canvi que Corea del Nord no segueixi amb la seva escalada armamentística és “insultant”, i va dir que no pensen “abaixar la guàrdia” si té una arma nuclear i un míssil ICBM “apuntant-nos”.

“Tan sols les sancions més fortes possibles ens permetran resoldre aquest problema a través de la diplomàcia”, va reiterar. En aquest sentit, l’ambaixadora va anunciar que distribuirà un esbor­rany de resolució amb noves sancions contra Corea del Nord pels seus assajos nuclears i va anunciar el desig que el projecte es voti dilluns que ve.

Haley no va precisar què inclouria aquest esborrany de resolució, però va ressaltar la neces­sitat que es tanquin les negociacions prèvies durant aquesta setmana perquè el text pugui ser votat dilluns. L’ambaixadora nord-americana va expressar la urgència d’avançar en aquest tema tenint en compte informes que revelen que el règim de Pyongyang té la intenció d’efectuar les properes hores un nou assaig balístic.



Proves nuclears des del 2006

Haley va dir que amb aquestes mesures Corea del Nord “està bufetejant a la cara” la comunitat internacional, que ve demanant al règim de Pyongyang que cessi en les proves nuclears i balístiques que va iniciar el 2006.

La possibilitat que s’aprovin noves sancions contra Corea del Nord va ser anunciada per diversos ambaixadors abans que entressin a la reunió del consell de seguretat. L’ambaixador japonès davant de les Nacions Unides, Koro Bessho, a la sortida de la reunió, també es va inclinar perquè hi hagi una “resolució forta” de les Nacions Unides davant d’aquest nou assaig nuclear, i va mostrar el seu desig que es pugui aprovar “molt ràpidament”.