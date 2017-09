Desafiament nord-coreà en provar la seva bomba atòmica més potent

El règim de Pyongyang va fer ahir un assaig amb un projectil termonuclear que es pot instal·lar en un míssil intercontinental

Actualitzada 04/09/2017 a les 07:14

Redacció Seül

Corea del Nord va provar ahir la seva bomba atòmica més potent fins ara, un artefacte termonuclear que segons el règim pot instal·lar-se en un míssil intercontinental, fet que si es confirma suposaria un important i perillós avenç en les seves capacitats militars. El sisè assaig nuclear nord-coreà i segon suposadament dut a terme amb un artefacte termonuclear culmina un període de frenètica activitat armamentística per part del règim de Kim Jong-un, després de provar més d’una desena de míssils balístics des de començament d’any, entre els quals dos d’intercontinentals.

Aquesta intensificació ha coincidit amb l’arribada al poder a la Casa Blanca de Donald Trump el gener passat –la d’ahir és la primera prova atòmica nord-coreana sota el mandat–, i ha generat una de les pitjors crisis de seguretat a la regió en els últims anys.

El nou assaig atòmic va tenir lloc pels volts de les 12.30 hores sud-coreanes, quan els instituts sismològics de Seül, Tòquio i Pequín van detectar un fort terratrèmol de magnitud 6,1 a l’escala Richter d’origen aparentment artificial a causa de l’escassa profunditat i amb hipocentre a la província on Corea del Nord ha fet els anteriors testos nuclears.

Unes hores després, els mitjans oficials nord-coreans van anunciar amb la seva habitual pompa que el país havia provat amb “total èxit” un artefacte termonuclear que pot ser instal·lat en un dels seus míssils balístics intercontinentals (ICBM). “El test va ser realitzat amb una bomba amb un poder sense precedents”, va assenyalar la locutora de la cadena estatal KCTV Ri Chun-hee, l’encarregada de donar les notícies més importants per al règim, que hi va afegir que l’assaig va tenir “dues fases” i va ser executat per ordre directa de Kim Jong-un.

La intensitat de la detonació detectada pels països veïns i per l’Organització del Tractat de Prohibició Total de Proves Nuclears (CTBTO, en les seves sigles en anglès) indica que es va tractar d’un assaig molt més potent que els cinc anteriors executats pel règim. L’explosió va tenir una potència estimada propera a 100 quilotones, que suposa el quíntuple que l’anterior test atòmic nord-coreà, del setembre de l’any passat, i unes 11 vegades superior a la detectada el gener del 2016.



EUROPA I ELS ESTATS UNITS VOLEN ENDURIR LES SANCIONS

El president de França, Emmanuel Macron, va mantenir ahir sengles converses amb la cancellera alemanya, Angela Merkel, i el primer ministre italià, Paolo Gentiloni, en les quals van defensar endurir les sancions de la Unió Europea (UE) contra Pyongyang després del nou assaig nuclear.

D’altra banda, el govern dels Estats Units també està avaluant noves sancions contra Corea del Nord després de l’assaig nuclear realitzat pel règim del líder nord-coreà, Kim Jong-un, segons va afirmar ahir el secretari del Tresor nord-americà, Steven Mnuchin. “Podem fer molt per aïllar-los [Corea del Nord] econòmicament, molt més del que ja hem fet”, va advertir Mnuchin en una entrevista amb la cadena Fox.