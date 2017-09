El comitè de treballadors creu que no hi haurà vaga al Prat

Actualitzada 03/09/2017 a les 07:18

Redacció Barcelona

El portaveu del comitè de vaga d’Eulen, Juan Carlos Giménez, creu que els treballadors de l’empresa encarregada de la seguretat a l’aeroport del Prat desconvocaran la vaga convocada per a divendres vinent “perquè queda bastant clar en el laude”, però no va descartar que tinguin lloc noves aturades. En roda de premsa, Giménez va manifestar que demà els treballadors decidiran en assemblea què fan, però va afirmar que suposa que la vaga quedarà desconvocada, i va insistir que aquest laude és “forçós” i “pot comportar problemes per a la plantilla”.