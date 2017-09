Quatre empreses opten a construir el mur amb Mèxic

Actualitzada 02/09/2017 a les 07:09

Redacció Washington

El govern dels Estats Units va anunciar la matinada d’ahir les quatre empreses que construiran els prototips del mur amb Mèxic i que van ser triades per les “robustes” infraestructures que proposen per detenir l’entrada irregular d’immigrants. Les empreses són Caddell Construction de Montgomery (Alabama), Fisher Sand Gravel de Tempe (Arizona), Sterling Construction, procedent de Houston (Texas), i Yates Sons Construction, de Filadèlfia (Mississipí). Aquestes companyies s’encarregaran de construir els prototips del mur en una àrea de Sant Diego (Califòrnia) i amb un pressupost de 20 milions de dòlars.

El sotsdirector en funcions de la patrulla fronterera, Ronald Vitiello, va detallar que els prototips es construiran un al costat de l’altre, i que hi haurà un equip que es dedicarà a comprovar la seva efectivitat. Tots els prototips tindran 9 metres d’ample i entre 5,5 a 9 metres d’alt. El govern nord-americà pagarà fins a 500.000 dòlars per cadascun d’aquests models.