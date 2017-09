El govern demana a Puigdemont que expliqui per què va negar l'avís

El portaveu considera que cal aclarir per què no es va reconèixer l’existència d’una nota de les autoritats nord-americanes sobre un possible atac a la Rambla

Actualitzada 02/09/2017 a les 07:09

Redacció Madrid

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, va manifestar ahir que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, “haurà d’explicar” per què al seu moment va negar que els mossos d'esquadra haguessin rebut un avís de la CIA alertant de possibles plans d’Estat Islàmic per atemptar a Catalunya.

Méndez de Vigo, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, va eludir davant diverses preguntes relatives a aquest avís, que també va arribar a les forces de seguretat de l’Estat i al CNI, pronunciar-se sobre “operatives”. No obstant això, va opinar que Puigdemont haurà d’aclarir per què inicialment va negar l’existència de l’avís de la CIA i com és que dijous, davant una nova publicació periodística sobre el document, el conseller d’Interior, Joaquim Forn, va admetre que havia arribat una comunicació de “molt baixa credibilitat”.

El portaveu de l’executiu va fer aquestes consideracions en una intervenció en la qual va fer diverses crides a “la unitat sense fissures” de tots els demòcrates davant el terrorisme, i en la qual va deixar clar que existeix cooperació entre les diferents forces de seguretat i que els únics culpables dels atacs són els autors.

Méndez de Vigo va ser preguntat, en cas de ser cert, per què no es va donar fiabilitat a l’avís que els serveis secrets nord-americans van enviar al CNI, a la guàrdia civil i a la policia nacional sobre un possible atemptat al país, i si es pot descartar la relació entre el mateix i els atemptats comesos. “Quan es produeix un atemptat terrorista cal ser cauts i prudents, i per tant el govern no va a fer cap declaració ni comentari sobre qüestions operatives”, va dir, recordant que hi ha un jutge que investiga el cas.

Méndez de Vigo també va voler destacar que “no hem de perdre la perspectiva mai que els únics culpables dels atemptats són els terroristes, ningú més, i les forces de seguretat de l’Estat, totes, treballen intensament i amb eficàcia en la prevenció d’atemptats terroristes”, va recalcar. Així, va recordar que “han passat tretze anys des de l’últim atemptat gihadista a Espanya i durant aquest temps s’ha detingut centenars de persones vinculades a xarxes extremistes”, vuitanta de les quals en els últims dos anys.



L'EXECUTIU PREVEU "TOTS ELS ESCENARIS" PER FRENAR L'1-0

“No hi haurà referèndum.” Així de contundent es va mostrar el ministre portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, assegurant que l’Estat té totes les opcions a l’abast per frenar la convocatòria de l’1 d’octubre. Així, va assegurar que l’executiu de Rajoy ha previst “tots els escenaris possibles i té els instruments necessaris” per fer front al referèndum. “Vull tranquil·litzar tots els catalans que volen seguir sent catalans, espanyols i europeus: seguiran sent-ho perquè l’1 d’octubre no hi haurà referèndum de secessió.” Fins i tot no es descarta aplicar l’article 155 de la Constitució, que permet la suspensió d’una autonomia. “Tenim estudiades les respostes i actuarem en conseqüència”, va assegurar el portaveu.