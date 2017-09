Els mossos van rebre un avís de “baixa credibilitat” sobre l'atemptat

Forn i Trapero admeten la comunicació, que en cap cas va ser de la CIA o de l’agència antiterrorista

nord-americana

Actualitzada 01/09/2017 a les 07:12

Redacció Barcelona

Els mossos d’esquadra van explicar ahir que van rebre el 25 de maig una alerta sobre un possible atemptat a la Rambla, encara que van concloure que era de “molt baixa credibilitat”, igual que va fer l’Estat, que va determinar que cap dels avisos obtinguts prèviament estaven relacionats amb l’atac terrorista del 17-A.

Així ho van assegurar en roda de premsa el conseller d’Interior, Joaquim Forn, i el major dels mossos, Josep Lluís Trapero, que van denunciar una campanya d’“intoxicació i desprestigi” contra el cos policial, després que El Periódico de Catalunya publiqués ahir que els mossos van rebre el 25 de maig un avís de la CIA que l’Estat Islàmic planejava atemptar a l’estiu “específicament en la Rambla”.

El conseller i el major van sortir al pas de la notícia i van dir que la CIA no els va enviar cap alerta –perquè els mossos no mantenen relacions internacionals– però sí van reconèixer que el 25 de maig van rebre un avís –d’una font no precisada– que els alertava d’un possible atac a la Rambla, encara que, després de contrastar-ho, van concloure que la seva credibilitat era “molt baixa”. Forn va detallar que la conselleria d’Interior va comunicar aquest avís al govern central, que tampoc va donar “veracitat” a l’amenaça, per la qual cosa no es va parlar d’això en les reunions de la Taula d’Avaluació de l’Amenaça Terrorista del 25 de maig ni del 8 de juny, malgrat la qual cosa els mossos sí que van ampliar el dispositiu a la Rambla.

Segons Forn i Trapero, després dels atemptats del 17 d’agost a Barcelona i Cambrils, en els quals van morir 16 persones, el Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO), els va confirmar per escrit que cap dels avisos rebuts amb antelació tenien relació amb els atacs finalment comesos. De fet, segons va ressaltar Trapero, els ter­roristes de la cèl·lula que va perpetrar els atemptats de Catalunya no tenien previst inicialment atacar la Rambla, sinó que la seva intenció era provocar un cop de major envergadura amb furgonetes-bomba en monuments de la ciutat, si bé l’explosió de la casa d’Alcanar on preparaven els explosius els va portar a improvisar.

El conseller i el major van remarcar que els mossos han rebut els últims dos anys desenes d’avisos sobre amenaces terroristes, especialment en centres de culte, com la Sagrada Família, esdeveniments esportius, concerts i llocs concorreguts. En el cas de l’avís sobre la Rambla, Trapero es va negar a concretar qui era la font, assegurant que no ho va remetre ni la CIA ni el National Counterter­rorism Center dels EUA.



“Embrutar” la feina dels mossos

El conseller Forn va intentar desmentir la informació d’El Periódico en entendre que el document que reproduïa sobre l’avís era un “muntatge” i es va preguntar quina “intencionalitat política” hi ha per “embrutar” el treball dels mossos. En la mateixa línia, Trapero va carregar contra els responsables del diari i va assegurar que els mossos es dediquen a gestionar la seguretat, mentre que aquest mitjà ha intentat des del dia dels atemptats “desprestigiar” la policia catalana.

El director d’El Periódico, Enric Hernández, va explicar que el document publicat inclou “literalment” el que li van explicar fonts del govern al juny, ja que no era la captura del text original, i va afirmar que no ho van publicar abans dels atemptats per no “generar una alarma innecessària”.