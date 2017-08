Rajoy no plegarà pel 'cas Gürtel' i insta l'oposició a una nova moció

El president lamenta el “zel inquisitorial” dels rivals i assegura que hi ha qüestions més importants a resoldre, com el tema català o el terrorisme

Actualitzada 31/08/2017 a les 07:05

Redacció Madrid

El president espanyol, Mariano Rajoy, no troba justificació per assumir les responsabilitats polítiques pel cas Gürtel que li reclama el “zel inquisitorial” de l’oposició, i ahir va subratllar que la seva obligació és seguir governant, i que no n’“abdicarà”. Aquest és el missatge que va llançar en la seva compareixença davant el ple extraordinari del Congrés, convocat perquè expliqués detalls de la seva declaració com a testimoni en el judici del cas Gürtel i del presumpte finançament il·legal del PP.

Una compareixença en la qual l’oposició pretenia que Rajoy assumís les seves responsabilitats polítiques, i en la qual va respondre instant-los a que utilitzin l’instrument recollit en la Constitució: una moció de censura. Després de recordar la presentada recentment per Podemos i que no va prosperar, va recalcar que la seva obligació és governar i que ho seguirà fent.

Rajoy no veia “cap raó sobrevinguda per a un ple com el d’avui després que hagi parlat ja sobre corrupció en 52 ocasions anteriors al Congrés”, i es va preguntar pels autèntics motius que semblen animar el “zel inquisitorial” de diputats de l’oposició. A més, al seu parer, hi ha assumptes molt més rellevants per als espanyols, com el desafiament català, la unitat antiterrorista o la recuperació econòmica, que el tema pel qual va comparèixer. No obstant això, sense citar expressament el cas Gürtel, va enumerar les mesures contra la corrupció aprovades en els últims anys.



Dimitir “per dignitat”

L’absència de referències a aquest cas va provocar la crítica de representants de l’oposició com la portaveu socialista, Margarita Robles, o el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Robles va demanar a Rajoy que dimiteixi “per dignitat” perquè Espanya necessita un president “creïble”, i va dir que li van produir “vergonya” les seves evasives com a testimoni en el judici del cas Gürtel. Al seu entendre, és un “president sota sospita” perquè amb els seus silencis i la seva falta d’explicacions “ha mostrat connivència o tolerància” amb el finançament irregular del PP, i li va recriminar que en la compareixença d’ahir tampoc va aclarir “res”.

Rajoy va retreure al PSOE la seva falta d’equitat sobre la presumpció d’innocència i que polititzi la Justícia. A més, va recordar a Robles que ella va ser citada també com a testimoni en la recerca del cas Lasa-Zabala. També va al·ludir al finançament de Podem en considerar important que es donin explicacions en seu parlamentària sobre si algun partit ha rebut diners de Veneçuela o Iran. Prèviament, el líder d’aquest partit, Pablo Iglesias, va acusar al president de mentir i li va advertir que no podrà “amagar-se” de la corrupció del PP.