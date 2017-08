La mort d'una dona de 51 anys fa elevar a 16 les víctimes de l'atemptat

El departament de Salut de la Generalitat va informar que hi ha 24 persones als hospitals, cinc de les quals en estat crític

La mort d’una dona alemanya de 51 anys que va resultar ferida en l'atemptat de la Rambla va fer elevar ahir a 16 la xifra de víctimes mortals de l’atac. De nacionalitat alemanya, la setzena víctima va morir ahir diumenge al matí a l’Hospital del Mar de la capital catalana, on fins llavors havia estat ingressada en estat crític arran de l’atemptat terrorista de dijous 18 d’agost.

El departament de Salut català va ser qui va informar de la defunció. D’aquesta manera s'eleva el nombre de víctimes mortals dels atemptats, només un dia després de la multitudinària manifestació pels carrers de la ciutat comtal en rebuig del terrorisme. Pel que fa als ferits, segons el departament de Salut, resten 24 persones ingressades, cinc dels quals crítics. Es tracta de 20 afectats per l’atemptat de Barcelona i 4 pel de Cambrils que es troben repartits en 9 centres sanitaris catalans i 1 de Saragossa. Dels ferits a Barcelona cinc estan crítics, tres greus i 12 menys greus. Pel que fa als de Cambrils, un està greu i tres menys greus. El conseller de Salut de la Generalitat, Toni Comín, va transmetre ahir el seu “condol i solidaritat” als familiars i amics d'aquesta dona alemanya que es trobava en estat crític des del massiu atropellament de la Rambla. “El nostre condol i solidaritat a familiars i amics en aquests moments tan difícils”, va escriure ahir en el seu compte de Twitter. També van manifestar-se en la mateixa línia, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el ministre espanyol de l’interior, Juan Ignacio Zoido.

La manifestació de Barcelona i la resta de concentracions en rebuig del terrorisme de dissabte, com la que va aplegar desenes de persones a Ripoll, van continuar ahir tenint ressò mediàtic i polític. Rajoy va assegurar que havia assistit a la marxa de Barcelona “expressant el suport a les víctimes del terrorisme i la solidaritat amb tots els catalans sensats, moderats i respectuosos” i que “els afronts d'alguns no els hem escoltat”. Rajoy també va reclamar, sense mencionar a Puigdemont, que aquest renunciï als plans “de ruptura, de divisió i radicalitat”.