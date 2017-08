Mig milió de persones es manifesten a Barcelona contra el terrorisme

Sota el lema ‘No tinc por’, la societat surt de manera multitudinària als carrers de la capital catalana en una marxa sense incidents

Actualitzada 27/08/2017 a les 07:54

Redacció Andorra la Vella

Mig milió de persones, segons la guàrdia urbana, van desbordar ahir el centre de Barcelona en la manifestació contra el terrorisme convocada després dels atemptats de la setmana passada a la capital catalana i Cambrils i que van causar 15 morts i més de 120 ferits. Sota el lema No tinc por, que va ser corejat per la multitud en nombroses ocasions, la marxa va ser encapçalada pels cossos de seguretat, pels serveis d’emergències i per entitats ciutadanes que van tenir un paper destacat el passat 17 durant els atacs jihadistes.

A la segona línia de la marxa, que va començar a les sis de la tarda, hi havia presents familiars de les víctimes dels atemptats i a la tercera fila, les autoritats polítiques, entre les quals el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. També van assistir-hi el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el rei Felip VI, que van ser xiulats, especialment en el cas del monarca.



PANCARTES DE PROTESTA

Durant la manifestació es van mostrar símbols a favor de la independència i banderes catalanes i espanyoles. A més, també es van desplegar pancartes amb els lemes “Les vostres polítiques, les nostres morts” i “Felip VI i el govern (espanyol), còmplices del tràfic d’armes”. Les autoritats van caminar des del Passeig de Gràcia fins a la Plaça Catalunya envoltats per joves de diferents religions i durant el recorregut, una colla castellera va formar un castell humà davant de la Pedrera. A la manifestació d’ahir també s’hi van poder veure membres del Centre Cultural Islàmic d’Andor­ra. Un dels punts àlgids de la manifestació va ser quan dos violoncels van interpretar El cant dels ocells, de Pau Casals. El silenci s’imposava en moments i els manifestants també van aixecar roses i pancartes en homenatge a les víctimes dels atemptats. La solemnitat dels moments més emotius de la marxa es trencava amb els aplaudiments dels manifestants. Un total de 6 dels 26 ferits dels atemptats de la setmana passada a Barcelona i Cambrils continuen en estat crític. Dels 26 ferits, 22 corresponen a l’atropellament massiu a la Rambla i els altres quatre a l’atac de Cambrils.



FORN DEMANARÀ EXPLICACIONS SI ES VA AMAGAR INFORMACIÓ

El conseller d’Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, va assegurar ahir que demanarà explicacions i “responsabilitats” al govern espa-nyol si es confirma que la policia nacional no va compartir amb els mossos d’esquadra la informació sobre l’imam de Ripoll. En declaracions a Catalunya Ràdio, Forn va afirmar que els mossos no tenien constància de cap vinculació de l’imam Abdelbaki Es Satty amb cap organització terrorista ni que la policia espa-nyola hagués punxat el seu telèfon, tal com s’ha arribat a publicar. “Vull saber exactament què ha passat, si aquesta informació estava en mans de la policia i per quins motius no es va explicar als mossos”, va dir Forn, insistint que encara no han contrastat la informació.