Puigdemont acusa Rajoy de fer un ús polític de la seguretat del país

El president de la Generalitat retreu que l’executiu central no permetés la convocatòria de més places de mossos i afirma que tenien “altres prioritats”

Actualitzada 26/08/2017 a les 07:14

Redacció Barcelona

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha acusat el govern espanyol de fer un ús polític de la seguretat dels catalans. En una entrevista al diari britànic Financial Times va exposar que “els vam demanar que no fessin un ús polític de la seguretat”, en relació al vet de l’executiu de Mariano Rajoy a la convocatòria de 500 noves places de mossos d’esquadra i a l’accés directe del cos a les bases de dades de l’Europol. “Desafortunadament, el govern espanyol tenia altres prioritats”, va lamentar.

En l’entrevista, el president català també defensa la tasca realitzada pels mossos i pel conjunt de la Generalitat durant la crisi dels atemptats terroristes. “La policia catalana, fins i tot sense tenir totes les eines que necessiten i estant mal finançats, han gestionat la crisi excepcionalment”, va exposar, per afegir, més endavant que “mostrem cada dia que estem preparats per actuar com un Estat independent, no només en els moments excepcionals”. El president també va aprofitar l’ocasió per insistir que les relacions entre totes les policies sobre el ter­reny va ser “excel·lent”.

De la mateixa manera va explicar que els atacs a la Rambla de Barcelona i Cambrils no poden modificar el full de ruta i la convocatòria del referèndum de l’1 d’octubre. Argumenta que “la tornada a la normalitat és la derrota dels terroristes”, i avisa que l’executiu central, que ha assegurat que la consulta no es farà, no té manera de frenar el pla del govern català.

En aquest mateix sentit, va assegurar que la Generalitat ja té “més de 6.000 urnes” per al referèndum, confirmant d’aquesta manera les declaracions fetes per membres de la CUP durant aquest mes d’agost en el sentit que ja s’havien adquirit les urnes. Puigdemont, a més, es va mostrar convençut que “hi haurà suficients vots” per mostrat quin és “el desig” dels catalans en el referèndum”.

Preguntat per la responsabilitat penal que li podria recaure, es va mostrar taxatiu: “no vull anar a la presó, però no hi ha res que puguin fer-me per aturar aquest referèndum”. Deixa clar que Catalunya “no vol girar l’esquena a Espanya. És tot el contrari. Estem convençuts que la millorarà la nostra relació”.



CRIDA PER A UNA PARTICIPACIÓ MASSIVA A LA MANIFESTACIÓ

Les diferents autoritats van fer ahir una crida a la participació massiva a la manifestació que es farà avui a la tarda a Barcelona per rebutjar els atemptats. L’alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, va explicar que la manifestació la protagonitzarà la ciutadania i que tindrà una sola pancarta amb el grafisme de Frederic Amat amb les lletres de Barcelona en veremell, excepte la ela, que forma un crespó negre, i el lema No tinc por. El president de la Generalitat també va demanar la participació assegurant que “tenim una cita amb un únic objectiu: contribuir amb el nostre esforç cívic a la derrota del terrorisme”. La Casa del Rei va confirmar l’assitència de Felip VI i també hi ahurà Rajoy i quasi tots els presidents autonòmics.