Bèlgica va demanar informació als mossos sobre l'imam de Ripoll

El conseller d’Interior de la Generalitat nega que la policia belga els avisés sobre l’imam i diu que es busca “embrutar” el cos

Actualitzada 25/08/2017 a les 07:12

Redacció Barcelona

La conselleria d’Interior de la Generalitat va afirmar ahir que un comandament dels mossos d’esquadra va rebre una petició “absolutament informal” d’informació sobre l’imam de Ripoll, Abdelbaki es Satty, el suposat cervell de la cèl·lula que va atemptar a Barcelona i Cambrils, per part d’un policia de Vilvoorde, a Bèlgica, a qui havia conegut en unes jornades.

En el correu electrònic, enviat el març del 2016, l’agent de Vilvoorde li preguntava al mosso si tenien dades sobre l’imam, que havia demanat feina en aquella localitat belga. El mosso va efectuar una recerca a la base de dades de la policia catalana, en la que no constava cap referència sobre l’imam, i en la seva resposta així ho va fer constar. No obstant, sí que va detallar que hi havia una persona amb el mateix cognom que l’imam, Mustafa es Satty, que havia estat investigat el 2006 en una operació antijihadista en una mesquita de Vilanova i la Geltrú, prop de Barcelona.

En una roda de premsa a Cambrils, una de les localitats colpejades pels atemptats terroristes a Catalunya, el conseller d’Interior, Joaquim Forn, va negar ahir que els mossos haguessin comès cap error en el seu contacte informal amb la policia belga. “No és cap error, principalment perquè se’ns demana informació, donem la que tenim i en cap moment ens consta que l’imam estigués investigat i que sigui perillós. Si ens haguessin informat d’això, s’hauria actuat d’una altra manera”, va assegurar.

Forn va denunciar que alguns mitjans de comunicació pretenguin “embrutar” la tasca realitzada pels mossos d’esquadra i va reivindicar també la necessitat que la policia catalana pugui tenir una presència directa en els fòrums d’intel·ligència policial europea, com Europol, per tal de disposar de “més eines” per poder investigar.



L’AMO DEL LOCUTORI, LLIURE

D’altra banda, l’Audiència Nacional va deixar ahir en llibertat provisional amb mesures cautelars a Salah el-Karib, un dels quatre detinguts després dels atemptats i responsable del locutori de Ripoll on es van comprar bitllets d’avió per als terroristes. El jutge considera que les explicacions d’El Karib són “plenament congruents”.



TAJANI APOSTA PER LA CREACIÓ D'UN "FBI EUROPEU"

El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, va proposar ahir crear un “FBI europeu” per tal de reforçar la cooperació antiterrorista entre els estats membres. Tajani va explicar que, encara que existeixi Europol, “és important treballar a aquest nivell de cooperació de serveis secrets, per intentar tenir un cap europeu” que permeti avançar en la lluita contra el terrorisme. En aquest sentit, va destacar la importància d’afavorir l’intercanvi d’informació, no només entre els serveis europeus, sinó també amb altres països com ara Marroc, Jordània, Israel o Rússia.

El president de l’Eurocambra va manifestar també la seva aposta per la presència d’“imams europeus” i per majors controls a les mesquites.