La cèl·lula jihadista volia atemptar “immediatament” amb explosius

Actualitzada 21/08/2017 a les 07:11

Redacció Andorra la Vella

Els dotze membres de la cèl·lula terrorista que dijous va matar catorze persones a Barcelona i Cambrils pretenien cometre de forma “imminent”, el mateix dia o els següents, un o diversos atemptats de gran abast amb explosius a la capital catalana, buscant causar “el màxim mal possible”. Així ho va anunciar ahir el major dels mossos d’esquadra, Josep Lluís Trapero, que va destacar que els dotze terroristes ja han estat identificats i que ara els investigadors se centren a intentar localitzar i detenir Younes Aboyaaqoub, que suposadament era el conductor de la furgoneta que va perpetrar l’atac a la Rambla de Barcelona. Malgrat que fins ara el desvinculaven dels atemptats, els mossos, a partir dels nous indicis trobats, tracten de comprovar si Aboyaaqoub va fugir de Barcelona després de matar a punyalades el conductor del Ford Focus que es va saltar el control policial a l’avinguda Diagonal.

En una roda de premsa amb mitjans internacionals, Trapero no va voler concretar si la Sagrada Família podria ser un dels objectius dels terroristes: “quan tinguem la suficient fiabilitat d’un o més llocs on es volia cometre l’atemptat, s’informarà l’autoritat judicial”, va dir. Els mossos treballen amb la hipòtesi que l’explosió, la nit del dia 16, a la casa d’Alcanar on els terroristes pre­paraven les bombes, va precipitar els atemptats de l’endemà a Barcelona i Cambrils, que els terroristes “no van poder fer de la forma prevista, amb l’ús d’explosius, perquè s’havien inutilitzat”. Els terroristes van haver de canviar de plans i no van poder dur a terme el seu objectiu inicial: cometre de forma “imminent”, el mateix dijous o els dies posteriors, un o diversos atemptats en punts centrals de Barcelona amb furgonetes-bomba, amb l’objectiu de causar “bastant més dany” del que van provocar.

L’habitatge d’Alcanar, on van morir almenys dos dels terroristes en l’explosió que es va produir quan preparaven les bombes, era la base d’operacions de la cèl·lula terrorista des de fa uns sis mesos, quan l’havien ocupat, encara que els mossos no van rebre cap avís ni van tenir cap sospita del que estava succeint.

En aquell xalet, els mossos van localitzar més de 120 bombones de butà i material habitual del Daesh per fabricar explosius, i segueixen buscant més material, encara que el procés és molt laboriós perquè existeix el risc que hi hagi més detonacions. Un dels supòsits que s’investiga és si figurava entre els morts l’imam de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, desaparegut des del mes de juny i sobre qui se sospita que va poder tenir un paper clau en la cèl·lula. Sobre l’imam, l’habitatge del qual van registrar dissabte els mossos cercant pistes, Trapero en va indicar que de moment no estan en condicions de confirmar que fos ell qui va radicalitzar els altres membres de la cèl·lula. De fet, l’imam no té antecedents penals vinculats al ter­rorisme, encara que segons va recordar el major sí que va tenir relació amb un implicat en la investigació dels atemptats de Madrid de l’11-M. A més de seguir el rastre de l’imam, els mossos concentren la major part dels seus esforços a tractar de localitzar i detenir Aboyaaqoub, el suposat autor de la massacre a la Rambla.



LA SAGRADA FAMÍLIA ACULL L'ACTE D'HOMENATGE A LES VÍCTIMES

La missa solemne que es va celebrar a la Sagrada família per les víctimes dels atemptats va demanar “pau i concòrdia” per a tothom. A l’acte hi van assistir les principals autoritats polítiques del país, i després, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va agrair les mostres de suport rebudes i va destacar “la reacció admirable dels ciutadans”.