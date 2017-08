Els mossos creuen que l'imam de Ripoll era el cap dels terroristes

La policia va registrar el seu domicili per trobar armes i qualsevol documentació que el vinculi amb els fets de Barcelona

Actualitzada 20/08/2017 a les 07:17

Agències Andorra la Vella

Els mossos d’esquadra van registrar el domicili de l’imam de Ripoll en el marc de la seva recerca sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils per trobar pistes sobre els atacs i determinar si tenia alguna vinculació amb la cèl·lula terrorista. Segons van informar fonts de la lluita antiterrorista, els mossos van escorcollar l’habitatge de l’imam Abdelbaki es-Satty, que encara no ha estat localitzat, per la qual cosa s’investiga també si és el segon mort trobat entre els enderrocs de la casa d’Alcanar on hi va haver una explosió dimecres a la nit, quan la cèl·lula preparava explosius per a un atemptat amb furgonetes-bomba. En el marc de la seva recerca, els mossos d’esquadra tracten de determinar si l’arribada de l’imam a Ripoll, fa uns dos anys, va poder coincidir amb el procés de radicalització dels membres de la cèl·lula, i per això van regirar casa seva en la novena intervenció feta en domicilis de sospitosos després dels atemptats. L’imam, que des del juny passat no anava a la mesquita de Ripoll, havia anunciat recentment als seus afins que tenia la intenció d’anar-se’n tres mesos de vacances al Marroc.

Per ordre del jutge de l’Audiència Nacional Fernando Andreu, que manté la recerca sobre els atemptats en secret, els agents van buscar al seu domicili, armes o explosius i també documents i el contingut d’agendes, dispositius mòbils i el registre de trucades dels seus telèfons que puguin tenir relació amb aquesta cèl·lula terrorista. Paral·lelament, les forces de seguretat segueixen buscant l’únic suposat integrant de la cèl·lula identificat que es dona per escapat, Younes Aboyaaqoub, de 22 anys i veí de Ripoll, que s’investiga també si és el conductor de la furgoneta que dijous passat a la tarda va envestir més d’un centenar de persones a la Rambla de Barcelona. Sobre Aboyaaqoub, d’origen marroquí, pesa una ordre internacional de cerca i detenció.

El ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, va anunciar que el govern dona “totalment” per desarticulada la cèl·lula, encara que el conseller de l’Interior, Joaquim Forn, va advertir que els mossos d’esquadra, que són els que lideren la recerca, encara no la donen per desarticulada. Hores després, fonts de tots dos departaments, van assegurar que havien mantingut el contacte telefònic permanentment i que les relacions entre les dues administracions no s’han vist afectades, per la qual cosa van considerar un malentès, que “no té més recorregut”. Les fonts han precisat que tècnicament la cèl·lula està neutralitzada, encara que insisteixen que cal capturar els que puguin estar fugits, encara.



LA POLICIA FRANCESA BUSCA ELS AUTORS DEL TIROTEIG A NIMES

Tres individus armats van protagonitzar ahir un tiroteig a l’estació de trens de Nimes, però no hi hauria víctimes mortals. Els presumptes atacants haurien baixat d’un tren procedent de París i després del tiroteig, un d’ells, armat amb un fusell d’assalt, s’hauria escapat. La policia francesa va evacuar l’estació per seguretat i ara busca els altres dos sospitosos en un dels trens on estarien atrinxerats. Nimes va acollir la primera etapa de la Vuelta.