Retiren del mercat una partida de cinquanta quilos d'ou en pols amb Fipronil a Catalunya

Actualitzada 19/08/2017 a les 07:07

Redacció Barcelona

Segons les autoritats espanyoles, aquest producte ha arribat a Catalunya procedent d’Holanda, un dels principals afectats per Fipronil. Aquesta partida estava destinada a un únic establiment de Catalunya i s’ha pogut retirar abans que es comencés a comercialitzar. Malgrat aquesta situació, l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició assegura que els consumidors espanyols continuen sense estar afectats per ous contaminats amb aquest pesticida i que el sistema de control alimentari ha permès localitzar i retirar del mercat aquest producte de manera immediata i abans no es comercialitzés ni a empreses ni a particulars.

La setmana passada es va viure un cas semblant al País Basc, quan una partida de vint tones d’ou líquid va ser interceptada quan estava a punt d’entrar a la cadena de fabricació d’una empresa de Biscaia. Aquest pesticida utilitzat contra els polls i que l’OMS considera “moderadament perillós” per a la salut, va paralitzar la sortida d’ous de països com Holanda, Bèlgica, Alemanya i França al juny i que han provocat grans pèrdues econòmiques en el sector. En aquest sentit, molts dels països afectats han posat el punt de mira sobre el sistema europeu d’alerta ràpida per a aliments i pinsos que la Unió Europea preveu per a aquests casos, i que és el que ha pogut aturar la distribució final d’aquests cinquanta quilos d’ous en pols.