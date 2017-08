Dos morts i sis ferits després d'un apunyalament al carrer a Finlàndia

L’atac es va produir a la ciutat de Turku, al sud del país, i la policia va detenir l’agressor després de disparar-li a les cames

Actualitzada 19/08/2017 a les 07:08

Redacció Helsinki

Dos morts i sis persones ferides. Aquest és el resultat de l’apunyalament múltiple que es va produir ahir en una plaça de la localitat finlandesa de Turku (que té uns 180.000 habitats), al sud del país. L’atac va passar a dos quarts de quatre de la tarda, hora d’aquí, a prop del mercat de Puutori. Segons van explicar alguns testimonis es va sentir un noi que cridava molt en una cantonada i seguidament es van adonar que al mig de la plaça hi havia un home que sacsejava un ganivet que tenia a la mà. En el moment de tancar l’edició la investigació seguia oberta i des de la policia es va indicar que encara era massa aviat per determinar si hi havia motivacions terroristes darrere de l’atac o si tan sols es tractava d’un pertorbat. Fins llavors les forces de seguretat, segons va confirmar la ministra de l’Interior, Paula Risikko, no estaven tractant el succés com un atac terrorista, encara que va advertir que la línia d’investigació podia canviar. Altres testimonis de l’atac van afirmar que l’home va actuar de forma indiscriminada.

En un primer moment l’atacant es va donar a la fuga, però els agents van acabar disparant-li a la cama i detenint-lo. Les autoritats van evacuar la zona i van demanar als ciutadans que s’allu-nyessin del centre fins que es comprovés que no hi havia perill. De la mateixa manera, les forces de seguretat van inspeccionar tota la zona per comprovar que no hi havia possibles còmplices. De la mateixa manera es va recomanar no sortir de casa i es va facilitar un número de telèfon per demanar la col·laboració de tots aquells que van ser testimonis de l’escena i que puguessin aportar alguna informació que pugués ajudar les autoritats en la investigació dels fets.

Arran del succés, les autoritats van decidir reforçar la seguretat a l’aeroport de Helsinki-Vantaa i a les principals estacions de ferrocarril del país.

El govern finlandès va convocar una reunió d’urgència ahir a la tarda i malgrat que no s’havia confirmat que es tractés d’un atac terrorista, sí que tenint en compte els atemptats de Barcelona i Cambrils les autoritats van decidir revisar els nivells d’alerta terrorista. No obstant això es va optar per mantenir-lo en nivell 2 sobre un màxim de 4.



RECERCA DE L'AUTOR D'UN ATAC AMB GANIVET A ALEMANYA

Una persona va morir i com a mínim dues més van resultar ferides a conseqüència d’un atac amb ganivet a la ciutat alemanya de Wuppertal. Les forces de seguretat seguien buscant ahir al vespre l’atacant després que es donés a la fuga.

Un portaveu de la policia de la localitat va explicar que el succés havia tingut lloc al migdia, arran d’una baralla entre diverses persones a les proximitats de l’estació central de tren. Davant la situació la policia va demanar ajuda a les forces especials que es van desplegar al centre de la ciutat. No obstant això, la portaveu de la policia va assegurar que no hi havia indicis d’un atemptat terrorista. El neguit, però, era present després dels atemptats a Catalunya.