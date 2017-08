Un mort i quinze ferits per dues explosions en una casa d'Alcanar

La primera es va produir dimecres a la nit i la segona ahir mentre es treballava a la zona

Actualitzada 18/08/2017 a les 07:07

Redacció Alcanar

Una persona va morir i quinze més van resultar ferides després de les dues explosions que es van produir en una casa al nucli d’Alcanar Platja, al municipi d’Alcanar, al Montsià. La primera deflagració es va produir dimecres a la nit i va provocar que la casa quedés totalment ensorrada. També van quedar afectats els edifcis del voltant. Una persona va morir i set més van resultar ferides. Entre els ferits, un va ser rescatat entre la runa i va haver de ser evacuat en estat greu a l’hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Amb tot, els mossos no descartaven ahir que encara hi hagi alguna altra persona entre la runa, ja que s’han trobat més restes biològiques humanes.

Pel que fa a les causes, tot apunta que va ser una explosió de gas. I és que a la casa s’hi van trobar una vintena de bombones de butà. En aquset sentit, des del cos d’ordre van indicar que encara s’està en una fase molt inicial de la investigació, i per tant encara no se sabia quantes bombones havien explotat ni el motiu pel qual ho havien fet. Amb tot, els veïns van denunciar que l’habitatge estava ocupat irregularment.

La situació, però, es va complicar ahir a la tarda després que es produís una segona explosió que va deixar nou ferits. Segons algunes fonts els ferits serien sis agents dels mossos (un d’ells greu que va haver de ser traslladat a l’hospital Joan XXIII de Tarragona) que es trobaven al lloc dels fets a més de dos bombers i un operari que conduia una retroexcavadora.

Les mateixes fonts van detallar que l’incident s’hauria produït quan una retroexcavadora que estava retirant part de la runa de la casa que es va ensorrar dimecres a la nit. L’operari, però, va sortir-ne pràcticament il·lès, ja que la pala de la màquina l’hauria protegit.

Ahir a la tarda l’alcalde d’Alcanar, Alfons Montserrat, va comparèixer davant dels mitjans de comunicació i va confirmar que una possible cambra de gas entre la runa hauria explotat per una espurna provocada per la retroexcavadora.



Casa ocupada

Malgrat que també l’alcade va deixar clar que era aviat per determinar les causes i altres detalls de la situació, s’especula amb què els ocupants de la casa manipulaven les bombones de gas per vendre-les posteriorment a turistes que viatgen en caravana i que es troben als càmpings de la zona. Com a mesura de precaució s’ha ampliat el perímetre de seguretat.

Pel que fa al segon ferit greu, l’home, d’origen magrebí que va ser salvat pels bombers entre la runa ahir en el moment de tancar l’edició evolucionava favorablement i s’esperava que se’l pugués interrogar les properes hores. De fet, el seu testimoni pot ser crucial per indicar quanta gent hi havia i què s’està fent al xalet, per no seguir buscant a cegues.