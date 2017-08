El TC manté suspesa la reforma del reglament del Parlament

Rebutja el recurs de la Generalitat, que volia tramitar de manera exprés el referèndum

Actualitzada 17/08/2017 a les 06:59

Redacció Madrid

El Tribunal Constitucional manté la suspensió de la reforma del reglament del Parlament que havia de permetre votar les lleis de desconnexió de forma exprés. Ahir a la tarda es va reunir el ple de l’alt tribunal i va rebutjar el recurs de súplica presentat per la Generalitat. Des del TC es precisa que s’ha rebutjat el recurs perquè la Generalitat apel·lava a qüestions de fons quan, en aquest moment, només es podia qüestionar si la impugnació que va fer el govern espanyol va complir amb tots els requisits processals.

La decisió es va prendre per unanimitat després d’una reunió d’una hora en què es va estudiar el recurs de l’executiu català, que entenia que hi havia un “abús de dret” en la impugnació que va fer el govern de Mariano Rajoy a la reforma del reglament, ja que el recurs d’inconstitucionalitat “es basa no en la inconstitucionalitat del text informatiu impugnat, sinó en la presumpció de la seva futura aplicació a un supòsit determinat”. També recordava que hi ha altres parlaments i assemblees que tenen el procediment de lectura única com el que s’ha aprovat a Catalunya i que no han estat impugnats.

El ple del TC, però, insisteix que el recurs de la Generalitat “no qüestiona la concurrència de les condicions necessàries de procedibilitat de l’acció d’inconstitucionalitat plantejada pel president del govern, sinó que, entrant en un judici de fons que resulta prematur, addueix a raons que no són susceptibles de ser valorades aquí”.

Cal recordar que el TC va suspendre la reforma quan va admetre el recurs del govern espanyol. I ahir mateix l’alt tribunal va notificar personalment a tots els membres de la mesa la suspensió cautelar de la reforma advertint-los del seu deure d’impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi ignorar o eludir la suspensió. De la mateixa manera se’ls ha recordat que aplicar la reforma podria portar-los, fins i tot, conseqüències penals.

Malgrat tot, els darrers dies des de la CUP s’ha demanat que s’apliqui el nou reglament independentment del que faci el Constitucional, per tal de poder tirar endavant les lleis que han de permetre celebrar el referèndum el dia 1 d’octubre així com la llei de transitorietat jurídica.



AJORNADA L'ADMISSIÓ A TRÀMIT DE LA LLEI DEL REFERÈNDUM

La mesa del Parlament va reprendre ahir l’activitat després d’uns dies de vacances i ho va fer decidint no admetre a tràmit la llei del referèndum. A l’ordre del dia no hi constava malgrat que el text es va entrar a registre a la cambra el passat 31 de juliol i es donava per fer que s’admetria a tràmit en la primera reunió tornant de les vacances. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va deixar clar que només s’havia proposat la tramitació de la llei del referèndum i que s’està valorant com es fa per “la complexitat de la llei”. En el moment que la norma sigui admesa a tràmit l’Estat espanyol ja ha avisat que activarà tots els mecanismes per impugnar-la. Des de Ciutadans i el PSC es va criticar la decisió de no debatre l’admissió a tràmit.