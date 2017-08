La caiguda d'un arbre provoca 13 morts a Portugal

Actualitzada 16/08/2017 a les 07:09

Redacció Lisboa

Tretze persones van morir i 49 més van resultar ferides, set d’elles de gravetat, al barri de Monte, a Funchal, la capital de Madeira, després de la caiguda d’un arbre centenari sobre desenes de devots que participaven en la processó de Senhora do Monte, un dels principals actes religiosos que se celebren durant les festes patronals de l’illa. Centenars de persones estaven congregades en espera de l’inici de la processó a la zona de Largo da Fonte, quan un arbre centenari de grans dimensions es va desplomar sobre els devots.

El secretari regional de Salut del govern autonòmic de Madeira, Pedro Ramos, va informar que entre els morts hi ha dos menors. “La nostra prioritat és tractar els ferits i donar suport a les famílies de les víctimes”, va dir. Entre els ferits hi havia persones d’Alemanya, Hongria i França. Segons diversos testimonis, l’arbre era molt antic i els veïns ja havien advertit del perill que suposava mantenir-lo dret, especialment després que aquest mateix any ja havien caigut branques fortes.