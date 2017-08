Trump condemna els neonazis i assegura que “el racisme és el mal”

La pressió obliga al president nord-americà a rectificar el seu discurs després de l’atac de Charlottesville

i acusa els supremacistes blancs

Actualitzada 15/08/2017 a les 07:12

Redacció Washington

El president dels Estats Units, Donald Trump, va condemnar ahir el Ku Klux Klan (KKK), els grups neonazis, els supremacis- tes blancs “i altres grups d’odi”, 48 hores després que un jove atropellés un grup de manifestants antifeixistes a Charlottesville, provocant la mort d’una dona de 32 anys i 19 ferits.

Trump va cedir finalment a la pressió política que li arribava per totes bandes, tant de republicans com de demòcrates, i va comparèixer ahir davant la premsa a la Casa Blanca per fer un discurs oficial sense preguntes dels periodistes. En la declaració va assegurar que “el racisme és el mal i aquells que provoquen violència en nom seu són criminals i assassins, inclosos el KKK, neonazis, supremacistes i altres grups d’odi que són repugnants per tots els que estimem els Estats Units”.

El president nord-americà havia rebut crítiques els últims dies per les paraules ambigües que va pronunciar després de l’atac del conductor a Charlottesville, rebutjant “la violència de moltes parts”, sense anomenar directament els supremacistes, que són els que havien convocat la marxa i que li havien donat suport durant la cursa electoral cap a la Casa Blanca. Finalment, però, va rectificar, i en el seu discurs va assegurar que “tots els que vau actuar de manera criminal en la violència racista del cap de setmana haureu de rendir comptes. Es farà justícia”. Un parlament que havia començat parlant de la bona marxa de l’economia durant el seu mandat.

Abans del discurs el líder republicà s’havia reunit amb el fiscal general, Jeff Sessions, i amb el director de l’FBI, Chris Wray. De fet, Sessions ja havia assegurat abans de la compareixença que l’atac de Charlottesville compleix els preceptes legals per ser considerat “terrorisme domèstic”. Durant el parlament també va aprofitar per dirigir-se als ciutadans dels Estats Units i dir-los que “hem d’estimar-nos els uns als altres, demostrar-nos efecte i unitat tots junts en la condemna de la intolerància a l’odi i la violència”. “Independentment del color de la pell, vivim sota les mateixes lleis i saludem la mateixa gran bandera i estem fets pel mateix Déu totpoderós”, va destacar.

També va recordar que havia promès “restaurar la llei i l’ordre”, un objectiu que estan “complint” les agències federals i va garantir que no faltaran recursos perquè els nens estiguin segurs.