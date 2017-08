L’assemblea dels empleats de l’empresa encarregada de la gestió a l’aeroport de Barcelona va rebutjar ahir l’oferta de la Generalitat

Vaga indefinida dels treballadors dels controls de seguretat del Prat L'assessor del comitè de vaga, Juan Carlos Giménez, mostrant el resultat de la votació. Agències

Actualitzada 14/08/2017 a les 07:18

Redacció Barcelona

L'assemblea de treballadors de seguretat d’Eulen a l’aeroport de Barcelona-el Prat va rebutjar ahir per 150 vots en contra davant de 36 a favor i un vot en blanc la proposta sortida de la mediació de la Generalitat de Catalunya entre representants dels treballadors, l’empresa i Aena per posar fi al conflicte laboral. Així ho van decidir els participants en el conclave celebrat al casal cívic Delta del Llobregat, al Prat de Llobregat. La plantilla va rebutjar així el plus de 200 euros mensuals en 12 pagues l’any que va sortir de la mediació encapçalada per la conselleria de Treball, per la qual cosa es manté la convocatòria de la vaga indefinida des d’avui.

L’advocat dels treballadors, Leopoldo Quintero, va assegurar que l’assemblea va estar marcada per “una arrogància absolutament incompatible amb els principis bàsics del dret” per part del ministre de Foment espanyol, Íñigo de la Serna, a qui va acusar d’amenaçar els vaguistes amb un laude. En declaracions als mitjans en sortir de l’assemblea, va criticar que al ministre “no li cor­respon de cap manera fer aquest tipus de declaracions perquè no és àrbitre del conflicte”.

Quintero també va carregar contra els serveis mínims del 90% fixats per la delegació del govern espanyol a Catalunya, que va titllar d’abusiva, i va dir que s’han complert “escrupolosament”.

“Mentre no es trenquin els serveis mínims no es pot anar a l’arbitratge obligatori”, va continuar, i va assenyalar que la llei que recull aquesta mesura va ser aprovada abans de les eleccions democràtiques del 1977, per la qual cosa la va titllar de franquista.

Respecte a la presència de més efectius de la guàrdia civil al Prat, va dir que el govern ho ha justificat no perquè substituirà els treballadors en vaga, que “seria il·legal”, sinó per “reforçar” la seguretat. “Han pretès crear una escena de problema d’ordre públic amb la presumpció que serien els usuaris qui s’enfrontarien amb els treballadors”, va asseverar, tot i que va celebrar que no s’hagi produït aquesta situació.

L’assessor del comitè de vaga, Juan Carlos Giménez, va dir que la convivència dels treballadors d’Eulen amb la guàrdia civil és dolenta perquè els agents “pressionen” els empleats. I va garantir el compliment dels serveis mínims.



INCREMENT DE LA PRESÈNCIA DE LA GUÀRDIA CIVIL ALS CONTROLS

La presència d’agents de la guàrdia civil a l’aeroport de Barcelona es va incrementar notòriament ahir coincidint amb una nova vaga parcial dels treballadors d’Eulen. El desplegament dels agents el va ordenar el govern espa­nyol per garantir la seguretat en aquesta infraestructura després de diverses setmanes de cues i aglomeracions de passatgers als mostradors per les protestes dels empleats dels controls de passatgers. La jornada d’ahir, amb aturades parcials, va ser de relativa tranquil·litat i les cues als controls no es van allargar més de vint minuts en les dues terminals de l’aeroport. Està previst que avui, un cop confirmada la vaga indefinida, s’incrementi la presència d’agents de la guàrdia civil als controls de seguretat.