La Casa Blanca qualifica de terrorisme l'atac 'supremacista'

Actualitzada 14/08/2017 a les 07:20

Redacció Washington

L’assessor de seguretat de la Casa Blanca, Herbert McMaster, va denunciar ahir que l’atropellament dissabte per part de James Alex Fields contra una marxa antifeixista a Charlottesville que va provocar la mort d’una persona és un acte terrorista. “Crec que el podem descriure clarament com una forma de terrorisme”, va dir McMaster en comentaris a l’NBC. “Això és el que és el terrorisme, l’ús de la violència per incitar el terror i la por, i, per descomptat, el terrorisme.” És la primera declaració de terrorisme per part d’un funcionari de la Casa Blanca sobre l’atemptat perpetrat per Fields, que ara es troba acusat d’assassinat en segon grau i assalt amb malícia i que hores abans havia participat en una demostració neonazi i supremacista a la mateixa ciutat dels Estats Units. El president Donald Trump va condemnar els fets, que va qualificar com una “mostra de fanatisme, racisme i violència”.

La marxa neonazi va deixar dos morts més, el pilot i un passatger, d’un helicòpter de la policia que es va estavellar mentre vigilava.