Immobilitzen 20 tones d'ou líquid al País Basc infectades amb fipronil

Actualitzada 13/08/2017 a les 07:18

Redacció Andorra la Vella

Vint tones d’ou líquid contaminat amb fipronil d’una empresa del País Basc van ser ahir immobilitzades. Es tracta de la primera partida de productes contaminats per aquest tipus d’insecticida a Espanya des que se’n va detectar la presència en granges d’Holanda, Bèlgica, Alemanya i França. La partida d’ous neutralitzada ahir al País Basc provenia de França i estava destinada a l’elaboració de productes que posteriorment s’haurien distribuït als supermercats.

Després de rebre l’avís, els serveis d’inspecció del departament de Salut del govern basc van procedir a la immobilització dels productes “eliminant qualsevol tipus de risc per a la salut pública”. L’ens també va informar que els pròxims dies procedirà a la destrucció d’aquesta partida d’ous contaminada i que mantindrà activats tots els dispositius de vigilància per aquesta alerta. Després de conèixer l’existència a l’Estat espanyol de la primera partida contaminada, l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (Aecosan) va explicar que els sistemes de control permeten localitzar i retirar els productes contaminats i que es manté el contacte amb les diferents autoritats de la resta de comunitats autònomes.

L’alerta va arribar del sistema europeu d’alerta ràpida per a aliments i pinsos, que el mes passat ja va advertir de la presència de fipronil –un insecticida que no està permès per al seu ús amb animals destinats al consum humà– en ous de Bèlgica. Segons els especialistes, el fipronil representa un risc d’intoxicació “molt improbable” per als humans, que n’haurien de consumir a grans quantitats per patir problemes de salut.

La Comissió Europea ha convocat els països afectats per l’escàndol del fipronil a una reunió el pròxim 26 de setembre per “extreure lliçons” que millorin el sistema d’alerta de seguretat alimentària europeu. “No es tracta d’una reunió de crisi”, va matisar divendres passat la portaveu comunitària Mina Andreeva. Els ministres d’Agricultura de la Unió Europea també tractaran el tema prèviament entre el 3 i el 5 de setembre durant la reunió informal que mantindran a Tallinn (Estònia).



18 PAÏSOS AFECTATS

La producció d’ous s’ha bloquejat a les granges de Bèlgica, Holanda, França i Alemanya, però l’escàndol també afecta els països que van importar ous d’aquests establiments. Amb tot, no s’ha confirmat encara si totes les partes d’ous que es van importar estan contaminades amb l’insecticida. En total, hi ha 18 països afectats. Andreeva va dir que és “massa d’hora per dir quines són les lliçons apreses” però va garantir que “el sistema europeu de seguretat alimentària és un dels més avançats del món”.

Holanda i Bèlgica han obert investigacions per analitzar l’origen del frau, que segons les primeres anàlisis hauria començat a l’empresa belga Poultry Vision, el proveïdor que suposadament va vendre un tractament per a gallines que contenia fipronil. Les sospites també planen sobre l’empresa holandesa Chickfriend, que hauria utilitzat el tractament amb insecticida, i de la qual els dos administradors van ser arrestats. L’escàndol també ha comportat retrets entre executius ja que Bèlgica ha acusat Holanda de falta de cooperació en la gestió de la crisi i afirma que els Països Baixos ja havien detectat fipronil a les granges el novembre passat.