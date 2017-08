Els empleats d'Eulen faran una nova assemblea per evitar la vaga

Els treballadors votaran demà només la proposta de la Generalitat per intentar desencallar la situació

a l’aeroport del Prat

Actualitzada 12/08/2017 a les 07:05

Redacció Andorra la Vella

El comitè de vaga d’Eulen va convocar ahir a la tarda una nova assemblea per demà que ha de servir perquè els treballadors votin, en exclusiva, la proposta que la Generalitat va fer dimarts passat per intentar desencallar el conflicte (un complement econòmic de 200 euros per a 12 pagues). El resultat determinarà si s’aconsegueix desconvocar la vaga indefinida prevista a partir de dilluns.

Finalment, a l’assemblea de dijous el comitè va incloure dues noves propostes que no s’havien previst a la negociació, fet que va comportar crítiques per part de les institucions. Des del departament de Treball de la Generalitat es va reaccionar enviant un requeriment als representants dels empleats perquè tornessin a reunir-se en assemblea i votessin exclusivament si accepten o no la proposta.

Davant l’amenaça d’una vaga indefinida ahir també va reaccionar el govern espanyol, que va anunciar la mobilització de més efectius de la guàrdia civil a l’aeroport per tal de garantir la seguretat i evitar les aglomeracions. De fet, també des de la Generalitat es va oferir la col·laboració dels mossos d’esquadra per actuar en el mateix sentit. Així, si la situació no s’arregla i es mantenen les aturades l’alternativa només seria una: el laude obligatori dictat pel Govern. Això implicaria, segons va detallar la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Dolors Bassa, un laude que “haurem d’assumir i no haurà estat ni per consens de l’empresa ni pel consens dels treballadors ni per ningú. Crec que hi sortiria tothom perdent”. Amb tot, tant Generalitat com ajuntament i govern central es van mostrar partidaris d’utilitzar aquesta fórmula si no hi ha una altra sortida. L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va matisar, però, que “un arbitratge obligatori seria un fracàs per a tots”. L’alcaldessa va fer les declaracions després de reunir-se amb el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, quan també va indicar que des del seu punt de vista acceptar la proposta de la Generalitat “seria el més positiu per a tots”. Així, Colau havia apel·lat a “la responsabilitat”de la plantilla perquè convoqués una nova assemblea i reconsideressin el rebuig de la proposta de mediació.

Tant bon punt es va conèixer la convocatòria del comitè de vaga per demà, l’alcaldessa de la Ciutat Comtal va valorar “positivament” la decisió.