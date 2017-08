Els treballadors d'Eulen rebutgen l'acord i mantenen la vaga al Prat

La proposta d’un complement salarial de 250 euros per a 15 mensualitats ha estat la més votada

Actualitzada 11/08/2017 a les 07:18

El comitè de vaga d’Eulen, l’empresa que gestiona els controls de seguretat a l’aeroport del Prat, va rebutjar la proposta de millora de condicions laborals sorgida de les trobades entre l’empresa, Aena i el departament de Treball i per tant mantindrà la vaga. Finalment els treballadors van poder escollir entre quatre opcions de complements salarials: un augment de 250 euros per a 15 pagues, augment de 200 euros per a 15 pagues, augment de 200 euros per a 12 pagues (la proposta de la Generalitat) o pujada de 350 euros per a 15 mensualitats (el que defensava el comitè de vaga). Finalment, l’opció més votada va ser la d’un plus de 250 euros per a 15 pagues, mentre que la proposta de la Generalitat (i que havia acceptat Eulen) només va rebre dos vots.

Davant d’aquesta situació, si l’empresa no accepta la proposta aprovada pels treballadors ahir, dilluns començarà una vaga indefinida de 24 hores. A més, també es mantenen les aturades previstes per avui (quatre d’una hora al matí i diumenge).

Els treballadors d’Eulen van votar durant vuit hores (des de les onze del matí fins a les set de la tarda) en un local del Prat de Llobregat, a prop de l’aeroport. Dels 350 empleats que hi havia cridats a votar, només ho van fer 176. De fet, ja s’havia avisat que hi havia poques expectatives d’acabar la vaga perquè la plantilla no estava satisfeta amb la proposta.

Des del comitè de vaga van reconèixer que l’escenari s’ha complicat: “Era més fàcil negociar amb la proposta de 200 euros i 15 pagues, però hem de defensar el que han votat els treballadors”, va afirmar Juan Carlos Giménez. De la seva banda, la consellera de Treball, Dolors Bassa, també es va mostrar “decebuda i sorpresa” pels canvis a les propostes que ha presentat el comitè i que considera que han generat “incertesa”.

D’altra banda, ahir mateix el sindicat UGT va anunciar la convocatòria d’aturades parcials als serveis de seguretat privada dels aeroports de la Corunya i de Santiago de Compostel·la a partir del 20 d’agost. L’acció es fa per protestar “contra la precarització de les condicions laborals i un model de sector basat, exclusivament, en la competència de preus”, van indicar mitjançant un comunicat.



PETICIÓ PERQUÈ L'ADVOCACIA DE L'ESTAT DENUNCÏI LA 'TURISMOFÒBIA'

El ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital va instar ahir l’advocacia general de l’Estat a adoptar les mesures necessàries per denunciar els atacs contra interessos turístics a Catalu­nya i les Illes Balears, i a personar-se en les diligències ja obertes. Segons van informar ahir, la decisió s’ha pres després dels incidents dels últims dies, en què s’han produït destrosses i actes violents contra autobusos turístics, bicicletes de lloguer i altres interessos turístics. Des del ministeri es va destacar que la resolució s’emmarca en el “ferm propòsit d’actuar amb contundència i perseguir aquest tipus d’actes vandàlics fins a les seves últimes conseqüències”. Van recordar, a més, que el turisme és un sector fonamental.