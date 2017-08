Detingut el suposat autor de l'atropellament de militars gals

L’home va envestir els uniformats amb un cotxe i en va ferir sis

L’atropellament d’un grup de militars del dispositiu antiterrorista a Levallois Perret, als afores de París, va col·locar ahir de nou les forces armades franceses en el visor de l’amenaça terrorista. El destacament atacat, sis membres dels qual van resultar ferits, es disposava a començar la seva patrulla poc després de les 8 hores, quan a la sortida de la caserna va ser atropellat per un vehicle que va accelerar en la seva direcció i es va donar a la fuga.

El primer ministre francès, Edouard Philippe, va confirmar la detenció del suposat conductor del vehicle i va detallar que el cotxe en qüestió, un BMW negre, va ser interceptat a l’autovia que uneix París amb Boulogne-sur-Mer, al nord del país. Segons la cadena de televisió BFM TV, l’home va ser ferit de bala i es troba en estat greu després d’haver intentat evitar la seva detenció, que es va produir al departament de Pas de Calais. En la fugida, va xocar contra un cotxe de policia i, després d’efectuar un gest sospitós, els agents van pensar que podria tenir una arma i van disparar per neutralitzar-lo. El detingut, el domicili del qual està sent registrat, és segons els mitjans francesos un algerià nascut el 1980 i identificat com Hamou B., que tenia antecedents per delictes comuns però no estava fitxat per radicalització.

El ministre francès de l’Interior, Gérard Collomb, va qualificar de “deliberat” l’atropellament i, després de l’arrest del sospitós, va agrair a través de Twitter a les forces de l’ordre la seva plena mobilització. A més, va indicar que l’estat dels ferits és millor del que es temia al principi. Quatre es troben lleument ferits i els altres dos, de major gravetat, tot i que fora de perill.

La secció antiterrorista de la fiscalia de París ha obert una investigació per “intent d’assassinat de persones dipositaries de l’autoritat pública en relació amb una empresa terrorista i associació de malfactors amb fins terroristes”. D’acabar confirmar-se el caràcter terrorista de l’acció, seria, segons Collomb, la sisena d’aquest tipus contra l’anomenada operació Sentinelle, el desplegament de 10.000 militars de suport a la policia i gendarmes en tasques de vigilància antiterrorista llançat després dels atemptats jihadistes del 2015.