L'ONU acusa el govern de Maduro de “maltractar i torturar” detinguts

L’organisme ha emès les conclusions de la investigació feta per un equip d’experts en drets humans sobre el terreny

Actualitzada 09/08/2017 a les 07:36

Redacció Caracas

L’alt comissionat de l’Organització de les Nacions Unides ha realitzat, des del mes de juny, un seguit d’entrevistes per investigar la possible violació dels drets humans per part del govern de Nicolás Maduro respecte als manifestants i els detinguts en les protestes que hi ha des de fa setmanes al país. Entre els entrevistats hi ha un funcionari de l’oficina del fiscal general de Veneçuela que ha accedit a parlar amb l’ONU. Segons ha informat l’òrgan internacional, s’han investigat 124 morts en el context de les manifestacions, 46 de les quals serien responsabilitat directa de les forces de seguretat governamentals i 27 més dels grups armats i dels manifestants favorables a Maduro.

Les conclusions que han extret de les informacions que han recollit assenyalen que diversos casos examinats mostren indicis que “les autoritats han infligit tractes cruels, inhumans o degradants als detinguts”, i en algunes ocasions “han utilitzat mètodes de tortura com xocs elèctrics i pallisses”.

L’informe, però, també reflecteix la violència dels manifestants opositors contra les forces públiques, i relata que hi ha hagut vuit efectius dels cossos de seguretat que han perdut la vida durant els enfrontaments. Per altra banda, però, no hi ha un nombre exacte de víctimes civils simpatitzants del govern chavista.

L’ONU ha volgut fer palesa la opacitat i la nul·la col·laboració del govern en aquestes investigacions, afirmant que van demanar autorització a Veneçuela perquè membres de la investigació poguessin ingressar al país i fer la investigació in situ, però que l’Estat mai va respondre a aquesta petició. D’aquesta manera, l’ONU ha hagut de dur a terme les seves investigacions de manera remota i a través d’altres països que poguessin tenir informació de primera mà sobre les manifestacions. En un comunicat, Zeid Ra’ad al-Hussein, l’actual alt comissionat de les Nacions Unides pels drets humans, ha recordat a les autoritats veneçolanes la prohibició absoluta d’utilitzar la tortura tal com estableixen les lleis internacionals de drets humans, i ha instat Maduro a “deixar de reprimir i d’utilitzar la força excessiva contra els manifestants de manera immediata”.



MARADONA ES POSICIONA A FAVOR DE MADURO "FINS A LA MORT"

L’exfutbolista Diego Armando Maradona va enviar un missatge polèmic a la seva pàgina de Facebook on es posicionava a favor de Maduro. Declarant-se “chavista fins a la mort”, Maradona va escriure un petit text encapçalat per aquesta declaració de principis i on es mostrava disposat a, segons escrivia, “quan Maduro ho ordeni, estic vestit de soldat per lluitar per una Veneçuela lliure, lluitar contra l’imperialisme i els que es volen apoderar de les nostres banderes”. Les paraules de l’estrella argentina han generat una gran polseguera en l’àmbit internacional malgrat que l’heroi del mundial de Mèxic 86 ja s’havia manifestat en aquest sentit en altres ocasions. Aquest missatge arriba en un dels moments més tensos a Veneçuela.