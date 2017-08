Rajoy demana bon tracte al turisme i no polititzar el conflicte del Prat

El president del govern espanyol reclama seny i sentit comú als que critiquen els turistes i recorda que “no se’ls pot tractar a puntades de peu”

Actualitzada 08/08/2017 a les 07:35

Redacció Palma de Mallorca

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va demanar que es doni bon tracte als turistes després dels últims incidents registrats, sobretot, a Catalunya. Després de la seva trobada estiuenca amb el rei Felip VI al palau de Miravent va reclamar a tots aquells que critiquen el turisme que actuïn amb seny i sentit comú, recordant que és un sector que dona feina a 450.000 persones a Catalunya. En aquest sentit, va assegurar que “no es pot tractar els turistes a puntades de peu”, remarcant que ho veu com un “disbarat” tenint en compte que Espanya és el tercer país en l’àmbit mundial en recepció de visitants. Amb referència a les últimes accions contra el turisme va indicar que està “a favor del turisme i no estic a favor dels extremismes radicals”. Les declaracions les va fer als jardins de Miravent després de més de dues hores de reunió amb el monarca per tractar temes d’actualitat.

Així, el conflicte laboral que afecta l’aeroport del Prat va ser un altre dels temes tractats. Va criticar que la situació s’estigui utilitzant políticament quan, segons ell, es tracta d’un problema laboral d’una empresa. Així, va reclamar a la Generalitat que exerceixi “la seva responsabilitat” en el conflicte.

De fet, l’assessor del comitè de vaga d’Eulen, Juan Carlos Giménez, també va afirmar que “no entén” la politització i l’ús que s’està fent del conflicte a l’aeroport del Prat per part d’alguns partits i sindicats. Va lamentar que “s’està embolicant molt el tema” i va reiterar que la vaga la fan els 350 treballadors que van decidir prendre accions per reclamar millores salarials i laborals.

Amb tot, en el moment de tancar l’edició tampoc s’havia arribat, encara, a un acord entre Aena, Eulen i els treballadors. Giménez va avançar que la negociació “és a mig camí” i que en qualsevol cas esperen poder tancar l’acord en “un dia, dos o cinc”. Mentrestant es mantenen les aturades que provoquen importants cues als viatgers. A més, ahir una altra empresa de seguretat, Ilunion, va anunciar vaga indefinida a partir del 16 d’agost.