Desallotgen més de 120 persones per un incendi forestal al Bages

Els bombers tenien previst continuar treballant durant la nit i la matinada i els preocupava especialment el “flanc dret”, de difícil accés

Actualitzada 06/08/2017 a les 07:16

Redacció Andorra la Vella

Un incendi a Artés, al Bages, a la zona central de Catalunya, afectava anit un perímetre d’unes tres-centes hectàrees i havia obligat a desallotjar com a mínim 120 persones de fins a dotze masies, una casa de colònies amb 51 nens i set monitors, i el nucli de Sant Joan d’Oló. Els habitants de dues masies havien quedat confinats i el foc havia cremat totalment una casa i de forma parcial una altra.

Segons va detallar el director general de bombers de la Generalitat, Juli Gendrau, preocupava especialment “el flanc dret”. Els serveis d’emergència havien reobert al vespre l’Eix Transversal (C-25) i la B-431, que durant unes hores havien quedat afectades pel fum del foc. Malgrat tot, es mantenien més d’un centenar llarg de persones desallotjades i totes les persones afectades s’havien traslladat al pavelló d’Artés o bé al de Santa Maria d’Oló.

En les tasques d’extinció hi treballaven ahir a última hora 71 dotacions terrestres i una vintena de mitjans aeris dels bombers de la Generalitat de Catalunya, així com dos hidroavions i un avió del ministeri d’Agricultura de l’Estat espanyol, voluntaris de les agrupacions de defensa forestal (ADF), tractors dels pagesos de la zona i maquinària pesant. El flanc dret que anit preocupava els bombers de la Generalitat és una zona de “difícil accés”, segons va apuntar el director general del cos. Juli Gendrau va mostrar-se optimista per la baixada de temperatures i la previsió, per a la matinada, d’unes condicions meteorològiques més favorables a la feina del cos. Els bombers tenien previst així continuar treballant durant la nit i les hores de matinada per la seva extinció.

L’incendi va començar a l’est de la carretera B-431, una àrea de ter­renys agrícoles. El foc va travessar el barranc del riu Sec i el carenat de la serra de Torcó, més abrupta i amb més massa forestal. Segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT), la carretera C-25 va estar tallada durant unes hores en sentit cap a Girona, entre els quilòmetres 145 i 144, a Sallent (Bages). La carretera B-431 va tallar-se entre els quilòmetres 45 i 47 justament a l’altura d’Artés. Protecció Civil de la Generalitat mantenia ahir al vespre activat en alerta el pla d’emergències Infocat.



UN FOC VA CREMAR VEGETACIÓ I CAMPS A LA ZONA DE TÀRREGA

Un segon incendi va cremar ahir a Catalunya unes 15 hectàrees de vegetació agrícola i forestal al terme municipal de Tàrrega, a l’Urgell, segons van informar fonts dels agents rurals. Els bombers van rebre l’avís poc abans de les 14.45 hores i van arribar a activar fins a 22 vehicles terrestres i 6 d’aeris. El foc va declarar-se a la zona de la Torre del Codina i va calcinar, sobretot, rostolls de camps segats i una part més boscosa de matolls i alzines. Poc abans de les 16.00 hores el foc ja estava estabilitzat i un helicòpter va acabar d’apagar les flames. Segons fonts dels bombers, no hi havia cap construccció afectada. Les altes temperatures i la falta de pluges han enfilat el risc incendi els últims dies en diverses comarques catalanes.