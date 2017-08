Maduro ajorna 24 hores la formació de la Constituent

Actualitzada 04/08/2017 a les 07:27

Redacció Caracas

L’oposició veneçolana va ajornar ahir per avui la mobilització ciutadana que havia convocat contra la instal·lació de l’Assemblea Nacional Constituent, que es va triar diumenge passat entre fortes protestes i un ampli rebuig internacional. Aquest ajornament es produïa després que el president del país, Nicolás Maduro, anunciés que l’habilitació de l’Assemblea Nacional Constituent és faria avui i no ahir, com havien avançat altres veus de l’oficia­lisme.

Els 545 integrants de la Constituent han de prendre possessió a la mateixa seu del poder legislatiu on opera el Parlament, de majoria opositora, que no reconeix aquesta assemblea impulsada per l’oficialisme per reordenar l’Estat i enfortir d’aquesta manera la revolució chavista.

La guàrdia nacional bolivariana va prendre dimecres passat el control del Saló El·líptic –part del Palau Legislatiu Federal on opera el Parlament– per començar a treballar en la seguretat de la cerimònia d’instal·lació de la Constituent.