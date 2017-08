La vaga indefinida a l'aeroport del Prat començarà el 14 d'agost

Aena obre dos processos administratius contra la concessionària Eulen que podrien suposar fins a 300.000 euros de sanció

Actualitzada 04/08/2017 a les 07:27

Redacció Barcelona

Els vigilants de seguretat de l’aeroport de Barcelona-el Prat han convocat finalment la vaga indefinida de 24 hores a partir del 14 d’agost vinent, protesta que ahir va provocar que Aena mogués fitxa, que podria sancionar amb 300.000 euros la concessionària Eulen per incompliment de contracte. El comitè d’Eulen va registrar ahir davant el departament de Treball de la Generalitat aquesta nova convocatòria de vaga, que en plena temporada d’estiu pot posar en escac l’aeroport barceloní, on ja fa dies que es registren llargues cues en els accessos de control com a conseqüència d’una vaga de zel dels vigilants.

Abans d’aquesta vaga indefinida, però, i a partir d’avui mateix, tindran lloc un seguit d’aturades parcials d’una hora de durada a les 5.30, les 10.30, les 16.30 i les 18.30 hores. Aquestes es repetiran els dies 6, 7, 11 i 13 d’agost. A partir del dia 14, els treballadors d’Eulen intensificaran la protesta i iniciaran una vaga indefinida de 24 hores. La delegació del govern espanyol a Catalunya ha fixat en el 90% els serveis mínims de caràcter obligatori durant la vaga, en entendre que “per sota d’aquest percentatge podrien veure’s afectats greument altres drets fonamentals, especialment el de la llibertat de circulació”.

Els empleats, a més, han convocat una manifestació que tindrà lloc el 18 d’agost a les 17.30 hores a l’avinguda Diagonal, a l’altura de la plaça Reina Maria Cristina, segons va explicar Juan Carlos Giménez, assessor del comitè de vaga. Amb aquestes mobilitzacions, els treballadors d’Eulen volen pressionar la companyia per aconseguir millores laborals i un reforç de la plantilla, especialment durant la temporada d’estiu.

La concessionària, no obstant això, considera la convocatòria de vaga “il·legal i abusiva”, defensa que compleix “rigorosament” el conveni col·lectiu del sector i acusa els sindicats de tenir una “nul·la voluntat” de negociar les propostes ofertes per resoldre el conflicte laboral.

El conseller català de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va declarar ahir que és “imperatiu” que Aena, el gestor aeroportuari, s’involucri en el conflicte laboral d’Eulen davant el perjudici que les aglomeracions en els filtres d’accés estan causant en milers de passatgers. “Instem formalment Aena que participi en aquesta negociació”, va afirmar Rull, que veu “incomprensible” que el govern central, de qui depèn l’ens aeroportuari, estigui “desaparegut” i s’hagi negat a participar en les negociacions entre la direcció i el comitè de vaga d’Eulen.



garantir un servei de qualitat

Precisament, Aena va anunciar ahir l’inici de dos processos administratius contra l’empresa, la qual cosa podria comportar una sanció de fins a 300.000 euros. El contracte amb Eulen estableix que l’empresa concessionària ha de garantir un servei de qualitat al passatge, per la qual cosa si aquesta premissa no es compleix el gestor aeroportuari la podria penalitzar.

Aena també pot sancionar Eulen si es produeixen fets “d’especial gravetat o que perjudiquin la imatge de l’aeroport”, com els que s’estan donant aquests últims dies al Prat. Cada procés administratiu pot suposar una multa de fins a 150.000 euros, per la qual cosa la sanció màxima, tenint en compte que s’han obert dos expedients, podria assolir els citats 300.000 euros.