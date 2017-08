Actualitzada 03/08/2017 a les 06:59

Els països de la Unió Europea (UE) no reconeixen l’Assemblea Constituent impulsada pel president de Veneçuela, Nicolás Maduro, per dubtes sobre la seva legitimitat i van advertir ahir que “intensificaran” la seva resposta si se segueixen soscavant els principis democràtics. Al país, l’oposició ha convocat per avui una gran manifestació contra la Constituent.