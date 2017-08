Els empleats d’Eulen mantenen les aturades parcials previstes a partir de demà, però aquestes seran de 24 hores a partir del 14 o 15 d’agost si no s’arriba a un acord

Els treballadors de seguretat del Prat anuncien una vaga indefinida Les cues als controls de seguretat del Prat han estat habituals els darrers dies. EFE

Els treballadors de l’empresa de seguretat Eulen, que s’encarreguen d’atendre els controls de l’aeroport de Barcelona-el Prat, van acordar ahir en assemblea convertir en indefinida la vaga que ja estan secundant des de la setmana passada de manera encoberta en forma de protestes de zel, fet que ja ha causat fins ara importants cues, de fins a dues hores, i el retard de nombrosos vols. A partir de mitjan aquest mes, però, i si no s’arriba a un acord entre els empleats i la direcció d’Eulen, les aturades seran de 24 hores i no parcials com s’havia acordat en un primer moment.

En aquest sentit, cal ressaltar que vigilants de seguretat del Prat tenien convocada una vaga per a tots els divendres, diumenges i dilluns a partir de demà en diferents franges horàries (de 5.30 a 6.30 hores, de 10.30 a 11.30 hores, de 16.30 a 17.30 hores i de 18.30 a 19.30 hores).

La nova vaga indefinida podria començar el dia 14 o com a molt tard el 15 d’agost, una data que s’ha de concretar durant els propers dies, en funció dels terminis legals de notificació d’aquesta aturada. Fins aleshores, els treballadors dels filtres de seguretat de l’aeroport del Prat mantenen aquestes aturades parcials de quatre hores.

En tot cas, la delegació del govern espanyol a Catalunya ha fixat uns serveis mínims de caràcter obligatori del 90% per a la vaga convocada a partir de divendres, “amb l’objectiu de garantir el funcionament dels serveis essencials” de la companyia. Segons va informar la delegació en un comunicat, aquests serveis mínims seran obligatoris tots els dies de vaga i en totes les franges horàries, ja que, al seu entendre, per sota d’aquest percentatge “podrien veure’s afectats greument altres drets fonamentals, especialment el de la llibertat de circulació”.



Enduriment de la vaga

A l’assemblea d’ahir, els treballadors van votar a favor d’endurir la vaga fins al 100% de la jornada, amb un 92% dels vots, encara que s’havien proposat altres alternatives: mantenir-la igual, ampliar-la al 50% de la jornada o fer manifestacions.

El comitè de vaga i la direcció de la companyia es van reunir dilluns passat amb la mediació de la Generalitat de Catalunya, però no van aconseguir cap acord, perquè els treballadors exigeixen la implicació d’Aena en el conflicte, ja que asseguren que les condicions laborals han empitjorat des que Eulen es va fer càrrec dels filtres de seguretat el juny del 2016.

Els treballadors protesten perquè, segons afirmen, en els controls de seguretat del Prat hi manca personal –fet que els obliga a fer jornades de fins a 16 hores de durada–, i que, a més, els nous contractes són precaris, ja que no aconsegueixen els 900 euros mensuals, i s’han retallat plusos que sí que tenen els treballadors de major antiguitat.

La vaga de zel ha fet que un miler de passatgers hagin perdut l’avió al Prat des del 24 de juliol passat, quan van començar aquestes protestes. Els càlculs són de l’Associació Espanyola de Compa­nyies de Transport Aeri, on estan molt preocupats pel caos que es viu a l’aeroport de Barcelona. Companyies com Vueling, la que té major presència a la instal·lació aeroportuària, s’han vist obligades a endarrerir més d’un trenta per cent dels vols perquè hi havia passatgers que no arribaven a temps.

